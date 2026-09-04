Ta restauracja w "Kuchennych Rewolucjach" wywołała oburzenie. Wiemy, co dalej z kucharką Natalią

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-04 14:46

Nie milkną echa po 1. odcinku najnowszego sezonu "Kuchennych Rewolucji". Restauracja Pierwsza Polka jest obecnie na ustach prawie całej Polski. Internauci byli wściekli na to, co zobaczyli. Szczególnie interesowali się losem pani Natalii. Już wiadomo, jak potoczyło się jej życie

Afera w Gliwicach w "Kuchennych Rewolucjach" 

"Pierwsza Polka" to gliwicka restauracja inspirowana okresem dwudziestolecia międzywojennego, odwołująca się do historii Europy oraz samego miasta. Goście chętnie odwiedzali to miejsce na dobór potraw, kawę i autorskie koktajle. Choć lokal cieszył się powodzeniem, w tle rozwinął się poważny konflikt rodzinny pomiędzy właścicielem Konradem a jego ojcem, będącym współwłaścicielem biznesu. Napięte relacje przełożyły się na trudności w prowadzeniu działalności.

Szukając ratunku, Konrad zgłosił gastronomię do programu "Kuchenne Rewolucje". Magda Gessler przeprowadziła tam głęboką metamorfozę, zmieniając nazwę obiektu na "Bistro w Towarzystwie". Wiosną 2026 roku lokal zyskał nowe menu, odświeżony wystrój i bardzo dobre opinie odwiedzających. Udana przemiana nie zdołała jednak utrzymać restauracji na rynku. Okazało się, że mimo sporej popularności restauracji, jeden ze współwłaścicieli przestał płacić zobowiązania, a ojciec został ze wszystkim sam. 

Już w kwietniu 2026 roku biznes zakończył działalność. Wkrótce potem obiekt trafił na sprzedaż. Początkowa kwota odstępnego za pełne wyposażenie – obejmujące bar, kuchnię, meble, klimatyzację oraz nagłośnienie – wynosiła 150 tysięcy złotych. Z powodu braku chętnych cenę obniżono pod koniec sierpnia do 100 tysięcy złotych. Nowy inwestor musi pamiętać o miesięcznym czynszu przekraczającym 10 tysięcy złotych.

Magda Gessler stanowczo o napiwkach

Pani Natalia była już "problemem" w "Kuchennych Rewolucjach

Właściciel szczególnie krytykował szefową kuchni. Pokazano fragment, jak mężczyzna krytykuje Natalię za to, że usiadła podczas odcinka i pokazała, iż bierze leki.

- Nagrywają panią teraz. Ale no Jezus Maria – skomentował Konrad.

Natalia akurat brała antybiotyki. Reakcja właściciela nie spodobała się widzom. Uważali, że mężczyzna źle podchodzi do swojej pracownicy.

- Wy się naprawdę dobrze czujecie? To słychać i widać – powiedział Konrad do pracownic.

Mężczyzna ciągle miał pretensje do Natalii o rzeczy, na które nawet nie miała wpływu.

- Wiedziałam, że jak wszystko źle to ja – komentowała Natalia.

Magda Gessler za to już w trakcie kolacji „Kuchennych Rewolucji” nie mogła się nachwalić Natalii.

- Było ciężko, ale kapujesz szybko – powiedziała Gessler.

"Kuchenne Rewolucje": Pani Natalia z "Pierwszej Polki" ze szczęśliwym zakończeniem 

Widzowie byli zainteresowani szczególnie losem pani Natalii. Jak się okazało, doczekała się ona szczęśliwego zakończenia i pracuje ona obecnie w innym, gliwkickim lokalu.

- Emocje po emisji odcinka Kuchennych Rewolucji są ogromne. Pani Natalia znalazła u nas zatrudnienie. Jest wspaniałą osobą prywatnie a zawodowo pokazuje co potrafi że heeeej. Uwierzcie... Nie wypuści z kuchni nic, co by nie spełniało najwyższej jakości. Nad wszystkim czuwa nasz Mistrz Kucharski - napisała Restauracja Polska.

Internauci nie ukrywali poruszenia rozwiązaniem sytuacji. Według nich pani Natalia zasługiwała na dobre zakończenie. 

Ta restauracja w Kuchennych Rewolucjach wywołała oburzenie. Wiemy, co dalej z kucharką Natalią
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KUCHENNE REWOLUCJE