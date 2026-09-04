Ta restauracja w "Kuchennych Rewolucjach" wywołała oburzenie. Wiemy, co dalej z kucharką Natalią

Afera w Gliwicach w "Kuchennych Rewolucjach"

"Pierwsza Polka" to gliwicka restauracja inspirowana okresem dwudziestolecia międzywojennego, odwołująca się do historii Europy oraz samego miasta. Goście chętnie odwiedzali to miejsce na dobór potraw, kawę i autorskie koktajle. Choć lokal cieszył się powodzeniem, w tle rozwinął się poważny konflikt rodzinny pomiędzy właścicielem Konradem a jego ojcem, będącym współwłaścicielem biznesu. Napięte relacje przełożyły się na trudności w prowadzeniu działalności.

Szukając ratunku, Konrad zgłosił gastronomię do programu "Kuchenne Rewolucje". Magda Gessler przeprowadziła tam głęboką metamorfozę, zmieniając nazwę obiektu na "Bistro w Towarzystwie". Wiosną 2026 roku lokal zyskał nowe menu, odświeżony wystrój i bardzo dobre opinie odwiedzających. Udana przemiana nie zdołała jednak utrzymać restauracji na rynku. Okazało się, że mimo sporej popularności restauracji, jeden ze współwłaścicieli przestał płacić zobowiązania, a ojciec został ze wszystkim sam.

Już w kwietniu 2026 roku biznes zakończył działalność. Wkrótce potem obiekt trafił na sprzedaż. Początkowa kwota odstępnego za pełne wyposażenie – obejmujące bar, kuchnię, meble, klimatyzację oraz nagłośnienie – wynosiła 150 tysięcy złotych. Z powodu braku chętnych cenę obniżono pod koniec sierpnia do 100 tysięcy złotych. Nowy inwestor musi pamiętać o miesięcznym czynszu przekraczającym 10 tysięcy złotych.

Magda Gessler stanowczo o napiwkach

Pani Natalia była już "problemem" w "Kuchennych Rewolucjach

Właściciel szczególnie krytykował szefową kuchni. Pokazano fragment, jak mężczyzna krytykuje Natalię za to, że usiadła podczas odcinka i pokazała, iż bierze leki.

- Nagrywają panią teraz. Ale no Jezus Maria – skomentował Konrad.

Natalia akurat brała antybiotyki. Reakcja właściciela nie spodobała się widzom. Uważali, że mężczyzna źle podchodzi do swojej pracownicy.

- Wy się naprawdę dobrze czujecie? To słychać i widać – powiedział Konrad do pracownic.

Mężczyzna ciągle miał pretensje do Natalii o rzeczy, na które nawet nie miała wpływu.

- Wiedziałam, że jak wszystko źle to ja – komentowała Natalia.

Magda Gessler za to już w trakcie kolacji „Kuchennych Rewolucji” nie mogła się nachwalić Natalii.

- Było ciężko, ale kapujesz szybko – powiedziała Gessler.

"Kuchenne Rewolucje": Pani Natalia z "Pierwszej Polki" ze szczęśliwym zakończeniem

Widzowie byli zainteresowani szczególnie losem pani Natalii. Jak się okazało, doczekała się ona szczęśliwego zakończenia i pracuje ona obecnie w innym, gliwkickim lokalu.

- Emocje po emisji odcinka Kuchennych Rewolucji są ogromne. Pani Natalia znalazła u nas zatrudnienie. Jest wspaniałą osobą prywatnie a zawodowo pokazuje co potrafi że heeeej. Uwierzcie... Nie wypuści z kuchni nic, co by nie spełniało najwyższej jakości. Nad wszystkim czuwa nasz Mistrz Kucharski - napisała Restauracja Polska.

Internauci nie ukrywali poruszenia rozwiązaniem sytuacji. Według nich pani Natalia zasługiwała na dobre zakończenie.