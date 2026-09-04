Długonoga Steczkowska kusi na potęgę. Jest tak gorąca, że wskoczyła do basenu w bieliźnie i rajstopach!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-04 13:49

Justyna Steczkowska doskonale wie, jak narobić wokół siebie szumu. Wystarczyła jedna rolka, by rozgrzać internet do czerwoności. A to dopiero zapowiedź większego projektu! Wokalistka tak podgrzała atmosferę, że sama musiała wskoczyć do basenu. Zrobiła to w bieliźnie i rajstopach!

Justyna Steczkowska: Najlepszy głos i najpiękniejsze nogi polskiego show-biznesu?

Justyna Steczkowska miesiąc temu świętowała 54 urodziny. Jednak od lat udowadnia, że wiek to tylko liczba, a formy pozazdrościć jej mogą o wiele młodsze koleżanki po fachu. Gdy w 2025 roku po trzydziestu latach wróciła na Konkurs Piosenki Eurowizji, międzynarodowa publiczność zbierała szczękę z podłogi. Mało kto mógł uwierzyć, że polska diva była wtedy już po pięćdziesiątce.

Piosenkarka znana jest nie tylko ze swojego nieziemskiego głosu, ale również stylu. W każdej sytuacji wygląda jakby właśnie zeszła z wybiegu mody. Swoje stylizacje starannie dobiera. Nie dla niej dresy i trampki. W szpilkach potrafi chodzić nawet po zaśnieżonych zboczach.

Najwięcej komentarzy będzie: Steczkowska rąbnięta w szpilkach w górach. Ale co poradzić, jak ja się urodziłam w szpilkach. To jest przedłużenie mojej nogi - napisała pod pamiętnym nagraniem z Alp.

I bez szpilek jej nogi robią ogromne wrażenie. Justyna Steczkowska zajmuje honorowe miejsce na liście najpiękniejszych nóg polskiego show-biznesu.

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Justyna Steczkowska rozgrzewa w sieci. Co za figura!

Nic dziwnego, że Justyna Steczkowska od lat ponad 25 lat współpracuje z czołowym polskim producentem wyrobów pończoszniczych. Pod koniec tygodnia artystka opublikowała na Instagramie nagranie zza kulis najnowszej kampanii reklamowej. Pierwsze skrzypce grają oczywiście odziane w rajstopy zgrabne nogi Steczkowskiej.

Nie mogę się doczekać efektów tej sesji. Pięknie Pani wygląda klasa sama w sobie;

Pani jest najpiękniejsza kobietą jaką widziałam w życiu;

Zawsze nas Pani zachwyca swoim pięknem;

Pani Justynko wygląda bombowo! - zachwycają się w komentarzach internauci.

Justyna Steczkowska nagraniem zdecydowanie pogrzała atmosferę. Zaprezentowała się na nim w różnych stylizacjach, ale to sesja przy basenie robi szczególne wrażenie. Piosenkarka zdecydowała się bowiem wskoczyć do wody ubrana w bieliznę i... rajstopy! Było aż ta gorąco? 

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Justyna Steczkowska śpiewa na scenie. Obok miniatury z basenu i sesji. O jej formie przeczytasz na SE.
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Justyna Steczkowska