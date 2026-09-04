Gwiazdor "najlepszego filmu w historii" w trudnym dramacie. To historia o desperacji ojca

Kasia Kowalska
2026-09-04 13:33

Omar Sy, uwielbiany za rolę w filmie "Nietykalni" oraz serialu "Lupin", powraca na ekrany kin z nowym wyzwaniem. Jego najnowsza rola w nagrodzonym dramacie "Ktoś całkiem obcy" to opowieść zmuszająca do refleksji nad poświęceniem dla rodziny w obliczu skrajnych sytuacji.

Aktor Omar Sy w białej koszuli i ciemnej marynarce. O jego nowej roli w filmie Ktoś całkiem obcy przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Tym razem aktor wciela się w postać Marwana, czyli bohatera o skomplikowanej moralności. Jest to przemytnik odpowiedzialny za organizowanie nielegalnych rejsów morskich, ale zarazem zdesperowany ojciec, chcący uratować własne dziecko. Według zapowiedzi dystrybutora, gwiazdor znany z hitowego "Lupina" oraz uwielbianych "Nietykalnych" prezentuje zupełnie nową twarz, skupiając się na oszczędnych, ale pełnych emocji środkach wyrazu.

"Ktoś całkiem obcy" - o czym jest film z Omarem Sy?

Historia rozpoczyna się od trudnej decyzji syryjskiej lekarki, która uciekając z Aleppo z córką, napędza serię nieprzewidywalnych zdarzeń. W efekcie losy pięciu nieznajomych krzyżują się podczas niebezpiecznej przeprawy przez Morze Śródziemne. W tej dramatycznej sytuacji spotykają się między innymi ojciec walczący o życie syna, targany wątpliwościami żołnierz oraz grecki kapitan straży przybrzeżnej. Każde z nich musi zmierzyć się z własnymi wartościami w miejscu, gdzie nic nie jest pewne.

Kluczowym atutem tej produkcji jest jej głęboko uniwersalny przekaz. Mimo ekstremalnych warunków bohaterowie kierują się bardzo ludzkimi i zrozumiałymi motywacjami. Walka o przetrwanie, obrona najbliższych i próba ocalenia własnego człowieczeństwa stają się centralnym punktem tej opowieści, gdy znany im świat ulega całkowitemu zniszczeniu.

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Kiedy "Ktoś całkiem obcy" w polskich kinach?

Dzieło w reżyserii Brandta Andersena po raz pierwszy zostało zaprezentowane publiczności w trakcie 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Doceniono tam humanistyczny aspekt opowieści, wyróżniając ją Nagrodą Amnesty International. Polscy widzowie mogą oglądać film na dużym ekranie już od piątku, 4 września.

"Ktoś całkiem obcy" - zwiastun filmu

W sieci dostępny jest już oficjalny zwiastun promujący tę wyjątkową produkcję, która stawia przed widzami mnóstwo trudnych pytań.

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