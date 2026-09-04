Patrycja Markowska obchodzi jubileusz 25-lecia! Artystka przygotowała wyjątkowy koncert z udziałem gości- kiedy i gdzie oglądać?

Można stwierdzić, że Patrycja Markowska muzykę ma we krwi. Córka legendy polskiej sceny rockowej, Grzegorza Markowskiego, podjęła decyzję o pójściu w ślady znanego ojca i sama rozpoczęła przygodę ze światem muzyki.

Patrycja Markowska śpiewała już jako dziecko i brała udział w licznych konkursach wokalnych, karierę pod własnym nazwiskiem rozpoczęła jednak w 2001 roku. To już 25 lat temu ukazał się debiutancki album artystki, zatytułowany Będę silna. Już pierwsza płyta zapewniła Markowskiej nominację do Fryderyka w kategorii 'Nowa twarz fonografii'. W kolejnych latach wokalistka wydała jeszcze dwa wydawnictwa, aż w końcu w 2007 roku nastąpił przełom w całej jej dotychczasowej karierze.

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Niemal dwie dekady temu ukazał się singiel Świat się pomylił, zapowiadający album pod tym samym tytułem. Piosenka stała się kolosalnym przebojem i zapewniła artystce liczne branżowe nagrody. Na fali sukcesu wydawnictwa Markowska zagrała support przed koncertem Lenny'ego Kravitza w Krakowie w 2009 roku, nie zamierzała jednak zwalniać tempa, wciąż występując i nagrywając nowy materiał.

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Patrycja Markowska świętuje 25-lecie kariery i opowiada o wyjątkowym koncercie!

Na ten moment Patrycja Markowska ma na koncie dziesięć studyjnych płyt, z czego najbardziej aktualną pozostaje Obłęd, wydany w maju 2025 roku. Obecnie artystka skupia się na świętowaniu przypadającego na ten rok 25-lecia swojej scenicznej działalności - i z tej okazji zagrała wyjątkowy koncert!

Artystka opowiedziała o nim więcej w rozmowie z Julitą Buczek z "Super Expressu". Markowska nie kryje ekscytacji tym, że z okazji 25 lat od rozpoczęcia kariery w telewizji, dokładniej na antenie TVP2 w sobotę 11 września o godzinie 22:15, wyemitowane zostanie widowisko "Obłęd - 25-lecie Patrycji Markowskiej". Jak zwraca uwagę sama zainteresowana, to pierwszy raz, gdy dostała taką okazję i wykorzystała ją w pełni. Pokaz składa się z dwóch części: akustycznej i elektrycznej i udział w nim wzięło grono znakomitych gości: Ray Wilson, Leszek Możdżer, Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy oraz Dawid Karpiuk.

Ja nigdy nie miałam takiego jubileuszu z telewizją. Zagraliśmy najpierw część akustyczną, potem elektryczną. Mam cudownych gości. To, że oni w ogóle są na tym koncercie, jest wyjątkowe, dlatego że oni wszyscy grają na świecie. Więc na przykład to, że Leszek Możdżer, Ray Wilson mogli być tego dnia i zagrać ze mną... Wiesz, wyjątkowa rzecz, to palec Boży. Jest też Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Dawid Karpiuk. Nowe aranżacje moich piosenek, więc to jest bardzo wyjątkowe. Koncert 11 września, drodzy państwo, o 22 z minutami na Dwójce. Więc, wiesz, piękny, w ogóle piękny koncert - mówi Patrycja Markowska dla "Super Expressu".

Co Patrycja Markowska sądzi o współczesnym rynku muzycznym?

Prowadząca rozmowę postanowiła zapytać Patrycję Markowską o to, co sądzi o zmianach, jakie zaszły na polskim rynku muzycznym przez ostatnie 25 lat. Jak mówi artystka, ona sama jest z natury optymistką, więc podoba się jej to, co widzi, zaznacza jednak, że zmieniło się naprawdę dużo, zwracając uwagę na rolę Internetu, mediów społecznościowych i kolosalną wręcz współcześnie liczbę premier. Markowska mówi, że ona sama aktywnie wykorzystuje własne sociale do promocji swoich działań i dziś traktuje ten świat jako narzędzie do kontaktu z fanami i fankami.

Co ciekawe, w rozmowie z Julitą Buczek Patrycja Markowska zdradziła, że już na początku października ukaże się jej nowe wydawnictwo!

Ja jestem zadowolona. Ja jestem w ogóle optymistką i uważam, że oczywiście to są trudne czasy, dlatego że jak ja zaczynałam, a tak jak mówię, to było 25 lat temu, to nie było Internetu na taką skalę. Wtedy była, pamiętam, „30 ton – Lista, Lista”, gdzie tak się pieczołowicie przyglądało każdej premierze, każdej piosence, każdemu artyście. Teraz tak nie jest. Teraz tych premier jest bardzo dużo, ale z drugiej strony mamy social media. Ja na moich social mediach staram się promować muzykę i, na przykład z tego koncertu bluesowego, wyjdzie płyta winylowa i będzie na wszystkich platformach streamingowych. Ma premierę 1 października i wiem, że dzięki socialom będę mogła szeroko o tym powiedzieć. Tak samo trasa koncertowa jubileuszowa na jesieni. Ja też o tym wszystkim mówię na moich socialach i to jest takie miejsce, gdzie ja mogę fanom powiedzieć: "Słuchajcie, jestem, cały czas tworzę, robię - opowiedziała Patrycja Markowska.