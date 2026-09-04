Wielki finał "Lata z Radiem i Telewizją Polską"! Na scenie Górniak, Kukulska i Big Cyc

Wielki finał "Lata z Radiem i Telewizją Polską"! Na scenie plejada gwiazd

To już koniec tegorocznej wakacyjnej trasy, która rozgrzewała całą Polskę! W sobotę 5 września odbędzie się wielki finał "Lata z Radiem i Telewizją Polską", a ostatnim przystankiem na muzycznej mapie będą Białe Błota. Na scenie pojawi się prawdziwa plejada artystów, którzy przez całe lato dostarczali fanom niezapomnianych wrażeń.

Letnie koncerty przyciągały dziesiątki tysięcy widzów, a miliony śledziły je przed telewizorami. Teraz czas na wielkie zwieńczenie tej muzycznej podróży, które zapowiada się niezwykle emocjonująco. Na jednej scenie spotkają się gwiazdy różnych pokoleń i gatunków muzycznych.

Kto wystąpi w Białych Błotach? Lista robi wrażenie

Podczas finałowego koncertu publiczność usłyszy największe przeboje w wykonaniu topowych artystów. Na scenie pojawią się m.in. Edyta Górniak, Natalia Szroeder, Natalia Kukulska, Mietek Szcześniak oraz Alicja. Nie zabraknie też mocniejszych, rockowych brzmień – zagrają zespoły Big Cyc, Wanda i Banda oraz Big Day.

To jednak nie koniec listy! W Białych Błotach wystąpią również Mateusz Ziółko, Staszek Karpiel-Bułecka, Danzel oraz Sargis. Imprezę poprowadzi znany i lubiany kwartet: Gabi Drzewiecka, Artur Orzech, Roman Czejarek oraz Mateusz Jędraś.

Całodniowa impreza pełna atrakcji

Choć wieczorny koncert jest głównym punktem programu, organizatorzy zadbali o to, by w Białych Błotach nikt nie nudził się już od samego rana. Punktualnie o godzinie 9:00 rozpocznie się plenerowe wydanie kultowej audycji "Lato z Radiem"które poprowadzą Dagmara Kowalska i Roman Czejarek. Będzie to okazja, by poznać historię i uroki gminy Białe Błota.

Swoje studio plenerowe rozstawi także TVP Info. W programie "Polskę na Tak", prowadzonym przez Joannę Dunikowską-Paź i Piotra Jędrzejka, pojawią się lokalni pasjonaci – od miłośników żużla, przez tenisistów stołowych, po seniorów prezentujących swoje taneczne umiejętności. Nie zabraknie też miasteczka zdrowia i pokazów mistrzów lokalnej kuchni.

Nauka, taniec i viralowy hit na zakończenie pikniku

Od godziny 12:00 rozpocznie się piknik edukacyjny "Z życia wzięte!", gdzie na uczestników czekać będą interaktywne gry, takie jak "AUDIONAUCI" i Escape Room, a także eksperymenty ze sztuczną inteligencją oraz wystawa Discovery Space Station z modelami planet.

Popołudnie upłynie pod znakiem muzyki. O 14:00 wystartuje plenerowe wydanie "Muzycznego Lata z Radiem" Marcina Wojciechowskiego, a o 16:00 na międzypokoleniową potańcówkę zaprosi zespół Lazy Swing Band. Piknik zakończy się mocnym akcentem – setem zagra DJ Sarnula, twórca viralowego remiksu "Polki Dziadek".

Gdzie i kiedy oglądać finałowy koncert?

Wielki finałowy koncert "Lata z Radiem i Telewizją Polską" będzie można śledzić na żywo, nawet nie wychodząc z domu. Transmisja z Białych Błot rozpocznie się w sobotę, 5 września, o godzinie 20:00.

Wydarzenie będzie dostępne na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. To będzie idealne zwieńczenie wakacji z największymi polskimi przebojami!