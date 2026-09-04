Joanna Jabłczyńska naprawdę to zrobiła. Jedno słowo i wpływają tysiące. Chodzi o Grocholę?

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-04 9:49

Nikt się nie spodziewał, że jedna rozmowa Joanny Jabłczyńskiej wywoła aż tak sporą ogólnopolską aferę. Zarówno aktorka, jak i Katarzyna Grochola reagularnie wydawały oświadczenia, które prawie skończyły się poważniejszymi prawnymi krokami. Joanna Jabłczyńska postanowiła rozwiązać to całkowicie inaczej.

TośkaGate - o co chodzi? 

Afera nazwana w mediach społecznościowych i prasie "Tośka Gate" dotyczy zamieszania wokół obsady kontynuacji kultowej komedii romantycznej z 2004 roku "Nigdy w życiu!". Poszło o rolę Tosi – córki głównej bohaterki, Judyty. W pierwotnej wersji zagrała ją Joanna Jabłczyńska. Gdy ogłoszono prace nad drugą częścią filmu ("Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później"), wybuchł publiczny konflikt dotyczący tego, dlaczego aktorka nie powróci do swojej ikonicznej roli.

Jabłczyńska opublikowała w sieci nagrania, w których wyznała rozgoryczenie działaniami produkcji. Twierdziła, że prowadzono z nią zaawansowane rozmowy, ustalano terminy i przesyłano scenariusz. Była przekonana, że rola jest jej, a o braku angażu dowiedziała się w niejasnych okolicznościach. Zasugerowała również, że decyzje o obsadzie zapadały odgórnie.

W odpowiedzi twórcy filmu, w tym autorka powieści i współproducentka Katarzyna Grochola oraz jej córka Dorota Szelągowska, przedstawiły inną wersję wydarzeń. Zapewniały, że odbył się standardowy casting, w którym uczestniczyła także Jabłczyńska, ale go przegrała na rzecz Agnieszki Żulewskiej. Konflikt szybko uległ eskalacji: Grochola zarzuciła aktorce mijanie się z prawdą i groziła krokami prawnymi, a Szelągowska opublikowała ostry wpis (który później usunęła, przepraszając aktorkę). Z kolei Jabłczyńska, broniąc swoich racji, ujawniła prywatną korespondencję SMS-ową z autorką książki.

Ostatecznie Jabłczyńska zaznaczyła, że jej pretensje są skierowane wyłącznie do produkcji, a nie do Agnieszki Żulewskiej, którą uważa za świetną aktorkę. 

Joanna Jabłczyńska nie bedzie w ekranizacji nigdy w zyciu

Joanna Jabłczyńska założyła zbiórkę 

Katarzyna Grochola nie ukrywała, że jest skłonna skorzystać z drogi sądowej, aby odzyskać swoje imię w sprawie z Joanną Jabłczyńską. Aktorka postanowiła jednak to inaczej rozwiązać. Na początku września 2026 postanowiła PRZEPROSIĆ Grocholę. 

- Przepraszam Panią Annę Katarzynę Grocholę za naruszenie dóbr osobistych w postaci czci, dobrego imienia, godności osobistej, autorytetu zawodowego i reputacji w środowisku filmowym oraz renomy jako producenta filmowego, a także tajemnicy korespondencji w związku z moimi wypowiedziami i publikacjami w mediach społecznościowych dotyczącymi produkcji filmu "Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później", które mogły poniżyć panią Annę Katarzynę Grocholę w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania, autorytetu zawodowego i reputacji w środowisku filmowym oraz renomy jako producenta filmowego, a także za naruszenie tajemnicy korespondencji - napisała aktorka.

Jednocześnie postanowiła uruchomić specjalną... zbiórkę pieniędzy. 

- Zbiórka na Fundację Rak'n'roll jako uzupełnienie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych Pani Anny Katarzyny Grocholi przez Joannę Jabłczyńską - napisała aktorka. 

Cel wynosił 50 tysięcy, ale obecnie (9:50, 4.09.2026) kwota wynosi prawie 180 tysięcy złotych. 

Uśmiechnięta Joanna Jabłczyńska w niebieskiej bluzce we wzory. O kulisach afery TośkaGate przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 26
QUIZ. Jak dobrze pamiętasz komedię romantyczną Nigdy w życiu!"?
Pytanie 1 z 10
Jak na imię miała córka Judyty?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA GROCHOLA
JOANNA JABŁCZYŃSKA
NIGDY W ŻYCIU