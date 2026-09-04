Wrzesień będzie gorący! Tych trzech romansów nie możecie przegapić

Oferta Prime Video na wrzesień. Platforma pokaże trzy ekranizacje głośnych romansów

Wszystkie zapowiedziane nowości bazują na niezwykle popularnych książkach o tematyce miłosnej, natomiast każda z nich prezentuje zupełnie odmienny nastrój i wykorzystuje inne literackie schematy. W nadchodzących tygodniach użytkownicy Prime Video otrzymają dostęp do trzech zróżnicowanych historii. Zobaczymy opowieść o zakazanym uczuciu opartą na dylogii autorstwa Mercedes Ron, relację od nienawiści do miłości bazującą na przyciąganiu przeciwieństw oraz akademicki układ udawanego związku, który swoje początki miał w popularnym fanfiku.

Ester Expósito w filmie "Uwikłani Marfil". Ekranizacja książki Mercedes Ron zadebiutuje 9 września

Nadchodzący obraz to adaptacja pierwszej części dylogii "Enfrentados" stworzonej przez Mercedes Ron, autorkę znanej "Trylogii winnych". W głównych rolach wystąpią Ester Expósito, znana z serialu "Szkoła dla elity", oraz Hugo Diego García grający w "Substancji". Fabuła skupia się na Marfil Cortés, córce potężnego hiszpańskiego biznesmena, która prowadzi spokojne życie w Nowym Jorku aż do momentu nagłego porwania i równie tajemniczego uwolnienia. Po tym incydencie ojciec zatrudnia dla niej tajemniczego ochroniarza Sebastiána Moore'a. Dziewczyna bardzo ceni swoją niezależność, a mężczyzna stara się zachować pełen profesjonalizm, jednak z czasem zaczyna rodzić się między nimi silna więź. Powściągliwość ochroniarza oraz buntownicza natura i dobre serce Marfil skutecznie niszczą budowany przez nich mur obojętności. Kiedy bohaterowie wracają do Hiszpanii, muszą stawić czoła nowym niebezpieczeństwom w otoczeniu pełnym kłamstw i pozorów.

Francuski film "Ty+ja - Wbrew wszystkim" trafi na Prime Video 18 września. To adaptacja trylogii Emmy Green

Druga propozycja to pierwsza francuskojęzyczna produkcja Prime Original skierowana do młodszej widowni, oparta na bestsellerowej trylogii autorstwa Emmy Green. Główną bohaterką jest osiemnastoletnia Alma Lancaster, w którą wciela się Vittoria Di Savoia. Dziewczyna pochodzi z bogatego domu i z pozoru wiedzie idealne życie studentki prawa, lecz w ukryciu przed bliskimi dąży do zostania reżyserką. Podczas zajęć na uniwersytecie spotyka dwudziestoletniego Vadima Arcadiego, granego przez Lucasa Barskiego. Chłopak jest samotnikiem z mroczną przeszłością, z którym Alma musi wspólnie zrealizować studencki projekt filmowy. Z czasem ich początkowa niechęć ewoluuje w bliską relację, a następnie w silne uczucie, przed którym oboje usilnie próbują się powstrzymać. Sytuację komplikuje tajemniczy obserwator gotów zrobić wszystko, aby ujawnić ich sekrety i ostatecznie zniszczyć życie obojga młodych ludzi.

"The Love Hypothesis" na podstawie książki Ali Hazelwood pojawi się w serwisie 23 września

W centrum fabuły "The Love Hypothesis" znajduje się Olive, grana przez znaną z "Riverdale" Lili Reinhart. Bohaterka jest niezwykle zdolną doktorantką, dla której kariera naukowa stanowi absolutny priorytet. Sytuacja komplikuje się, gdy jej bliska przyjaciółka Ahn, w tej roli Rachel Marsh z "Dorosłych", obdarza uczuciem Jeremy'ego, granego przez Nicholasa Duvernaya z "Białego lotosu". Problem polega na tym, że Jeremy jest zainteresowany samą Olive. Aby przekonać przyjaciółkę o braku uczuć do chłopaka, młoda badaczka pod wpływem impulsu całuje surowego profesora Adama Carlsena, którego portretuje Tom Bateman. Ten desperacki ruch mający ratować przyjaźń szybko zamienia się w udawany związek oparty na ścisłych regułach i wzajemnych korzyściach. Z biegiem czasu granica między fikcją a prawdziwym życiem powoli znika, zmuszając Olive do zrewidowania swoich poglądów na temat podejmowania ryzyka w miłości.

Mika Abdalla i Josh Heuston o "Off Campus" i "Fourth Wing" | Wywiady ESKA

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