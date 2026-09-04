Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak pokazali się na jesiennej ramówce TVP. Są parą od 10 lat!

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak są ze sobą od dekady. Teraz pokazali się na ramówce TVP

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak tworzą zgodne małżeństwo, ale zanim znaleźli szczęście u swego boku, ich życie uczuciowe było pełne wzlotów i upadków. Aktorzy poznali się 20 lat temu - znali się więc na wiele lat zanim ich relacja nabrała romantycznego charakteru. Ostatecznie zbliżyli się do siebie w 2016 roku. Początki ich związku przypadły na burzliwy okres w życiu aktora. Krawczyk miał za sobą rozstanie z Agnieszką Włodarczyk, a wcześniej zakończył wieloletnią relację z Anetą Zając, z którą doczekał się dwóch synów, obecnie 15-letnich.

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Miłość z Sylwią rozwijała się szybko. Para randkowała od 2016 r., a w 2017 r. zdecydowała się na ślub. Zakochani stworzyli rodzinę patchworkową, ponieważ oboje mieli już dzieci z wcześniejszych związków. W 2019 roku wydarzyła się kolejna wielka chwila - na świat przyszła córka Mikołaja i Sylwii.

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Krawczyk był w nowej relacji i założył nową rodzinę, ale nie brakowało mu problemów. Po rozstaniu z Zając między byłymi partnerami narastały konflikty dotyczące m.in. kontaktów z dziećmi oraz alimentów. Mówiono o kolejnych sprawach sądowych i zaległościach alimentacyjnych. Co ciekawe, w sądowych zmaganiach aktorowi towarzyszyła Juszczak.

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Zakochani na czerwonym dywanie

Małżonkowie ostatnio pokazali się na imprezie ramówkowej Telewizji Polskiej. Ich najnowsze zdjęcia to dowód na to, że związek aktorskiej dwójki ma się dobrze. Juszczak na czerwonym dywanie wystąpiła w kusej sukience, a jej ukochany wybrał elegancki garnitur. Obejmowali się i wysyłali uśmiechy do fotoreporterów. Piękna z nich para?

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