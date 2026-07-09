Aneta Zając wyeksponowała odchudzoną sylwetkę. Tak wygląda w bikini! WOW!

Aneta Zając przeszła spektakularną metamorfozę! Za nową sylwetką kryje się trudna walka o zdrowie

Kiedy Aneta Zając pojawia się dziś na czerwonym dywanie lub publikuje nowe zdjęcia w mediach społecznościowych, fani nie mogą wyjść z podziwu. Aktorka wygląda wyraźnie szczuplej niż jeszcze kilka lat temu, a jej metamorfoza nieustannie wywołuje lawinę komentarzy. Jak się jednak okazuje, za spektakularną przemianą nie stała moda na odchudzanie, lecz troska o własne zdrowie.

Gwiazda serialu "Pierwsza miłość" otwarcie mówi o tym, że przez długi czas zmagała się z chorobą Hashimoto. To schorzenie tarczycy często utrudnia utrzymanie prawidłowej masy ciała, powoduje przewlekłe zmęczenie i wpływa na codzienne funkcjonowanie. W pewnym momencie aktorka postanowiła zawalczyć o siebie i rozpoczęła współpracę z lekarzami oraz specjalistami.

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Krok po kroku

Zmiana nie nastąpiła z dnia na dzień. Zając stopniowo modyfikowała sposób odżywiania, zadbała o regularną aktywność fizyczną i konsekwentnie stosowała się do zaleceń medycznych. Z czasem przyszły efekty. Aktorka schudła kilkanaście kilogramów, a jej sylwetka zmieniła się nie do poznania. Sama gwiazda wielokrotnie podkreślała jednak, że najważniejsze nie były liczby na wadze, lecz poprawa samopoczucia i odzyskanie energii.

Cieszę się, że moje BMI w końcu jest w normie. W styczniu byłam jeszcze w otyłości I stopnia - dziś jestem w zupełnie innym miejscu. Jestem wdzięczna sobie za to, że przez te sześć miesięcy naprawdę zadbałam o zdrowie. To mój mały sukces - pisała w zeszłym roku na swoim profilu na Instagramie, pokazując zdjęcia z przemiany.

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Gwiazda nie czuła się dobrze we własnym ciele, dlatego pierwszym, co zrobiła, było pójście do specjalisty.

Udałam się do lekarza. Zrobiłam badania krwi i miałam postawioną odpowiednią diagnozę, która pozwoliła mi na to, żeby po prostu być teraz w takim miejscu, a nie innym - mówiła gwiazda w rozmowie z "Super Expressem".

Ostatnio aktorka pokazała zdjęcia, do których pozowała na początku roku, podczas ferii zimowych, ubrana tylko w bikini. Wygląda rewelacyjnie! FOTKI ZNAJDZIECIE TUTAJ.

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Aneta Zając zdradza sekret szczupłej sylwetki. Mówi o badaniach i o zmianie stylu życia!

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