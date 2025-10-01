Aneta Zając była otyła! Teraz odsłoniła wyrzeźbione ramiona. Miesiące pracy na siłowni widać gołym okiem

Aneta Zając jeszcze kilka miesięcy temu była otyła! Spoglądając na jej najnowsze zdjęcia, aż trudno w to uwierzyć.

Cieszę się, że moje BMI w końcu jest w normie. W styczniu byłam jeszcze w otyłości I stopnia - dziś jestem w zupełnie innym miejscu. Jestem wdzięczna sobie za to, że przez te sześć miesięcy naprawdę zadbałam o zdrowie. To mój mały sukces - pisała latem na swoim profilu na Instagramie, pokazując zdjęcia z przemiany.

Metamorfoza aktorki robi ogromne wrażenie i może być inspiracją dla innych. Zając w pewnym momencie postanowiła wziąć się do pracy nad sylwetką, a efekty przeszły jej najśmielsze oczekiwania, ale przecież nie chodziło tylko o wygląd. Otyłość sprawiła, że Aneta zaczęła mieć problemy ze zdrowiem. Musiała coś zmienić, aby kłopoty odeszły, a wyniki badań wróciły do normy.

Postawiła na zdrowy styl życia - spożywanie zbilansowanych posiłków i treningi kilka razy w tygodniu. Szybko stało się jasne, że ćwiczenia nie muszą być męczarnią. Zając przyjemność sprawia pilates, więc właśnie takie treningi stosuje. Nic dziwnego, że jej ciało już po kilku miesiącach jest nie tylko smukłe, ale i lekko umięśnione.

Aneta Zając wysmuklała i jest zdrowsza

Zając musiała zrzucić co nieco, aby mieć lepsze wyniki badań. Otyłość i zdrowie zazwyczaj nie idą w parze.

Udałam się do lekarza. Zrobiłam badania krwi i miałam postawioną odpowiednią diagnozę, która pozwoliła mi na to, żeby po prostu być teraz w takim miejscu, a nie innym - mówiła gwiazda w rozmowie z "Super Expressem".

I dodała:

(...) zachęcam do tego, żeby dbać o zdrowie, bo otyłość jest chorobą, którą trzeba leczyć. Ja zaczęłam się stosować do zaleceń lekarza, podjęłam tę walkę, zmieniłam całkowicie dietę, sposób odżywiania. Wcześniej stosowałam różne modne diety czy detoksy, które tak naprawdę mi szkodziły. Dlatego zmieniłam ten sposób żywienia, wprowadziłam więcej sportu. Teraz jest mi łatwiej uprawiać sport niż w styczniu. Natomiast idę w to dalej, bo się dobrze czuję.

Przy okazji wygląda jak milion dolarów

Aneta Zając jeszcze osiem-dziewięć miesięcy temu była otyła, teraz może chwalić się świetną formą, szczupłą figurą i ładnie zarysowanymi mięśniami. Wygląda doskonale, prawda?

Gdy pojawiła się na spotkaniu prasowym Dotykam - wygrywam, nie dało się od niej oderwać oczu. Wydaje się, że aktorce ubyło i kilogramów, i lat!

