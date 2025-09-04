Aneta Zając odpowiada na ostre słowa Mikołaja Krawczyka. Wspomina o ciszy i "odpowiednich instytucjach"

Podczas rozmów z fanami na TikToku Mikołaj Krawczyk został zapytany o opinię na temat przemiany swojej byłej partnerki. Jego odpowiedź wywołała falę krytyki.

Sylwią, moją pierwszą i jedyną żoną, ani Agnieszką nigdy nie będzie, ale super, że w końcu schudła. Może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie. Szczerze tego życzę, po co tuszuje prawdę i gubi się w tym, co mówi. Od tego, jak wyglądała wcześniej, to zdecydowanie lepiej

– napisał aktor.

Choć jego słowa spotkały się z oburzeniem internautów, Mikołaj Krawczyk nie zamierzał się wycofywać.

Żyjemy w XXI w. i nie musimy udawać, kiedy jesteśmy szczuci. Zostałem poproszony o opinię, więc ją wyraziłem. Nie napisałem nic szkalującego, tylko czystą prawdę, więc nie widzę powodu, żeby się tak wrażliwie obruszać

- tłumaczył.

Aneta Zając definitywnie odcina się od komentarzy Mikołaja Krawczyka. Wspomniała o "odpowiednich instytucjach"

Po tym, jak cała Polska mogła przeczytać te niezbyt miłe komentarze Mikołaja Krawczyka, głos w sprawie zabrała także sama Aneta Zając. Aktorka gościła w podcaście Magdy Mołek, gdzie rozmowa zeszła na temat relacji z byłym partnerem.

Nie chciałabym, żeby prywatne, wrażliwe tematy były poruszane na forum publicznym. Cisza jest bardzo trudna, żeby nie skomentować jednak tego… Musiałabym przedstawić swoją wersję, a nie czuję takiej potrzeby. Dla mnie najważniejsze jest to, że wiem, jak to wygląda i moi najbliżsi wiedzą. A naprawdę uważam, że od tego typu spraw dorosłych są odpowiednie instytucje i tam trzeba je rozwiązywać

- powiedziała Aneta Zając.

Już wcześniej w rozmowie z Pudelkiem zasugerowała, że zamierza wkroczyć na drogę prawną.

Jestem w stałym kontakcie z adwokatem. Sprawy dotyczące dzieci traktuję jako prywatne, bo ich miejsce jest w sądzie, a nie w przestrzeni publicznej. Każdy publiczny komentarz jednego rodzica o drugim może trafić do mediów i zostać przeczytany przez dziecko, co nie służy jego dobru

- stwierdziła w rozmowie z portalem.

