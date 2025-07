Aneta Zając cała w igłach. Boli od samego patrzenia!

Aneta Zając wzięła się za swoje zdrowie i jak burza pędzi po nową, wysmukloną sylwetkę. W sieci pokazuje zdjęcia z treningów, a rezultaty ćwiczeń i zmiany stylu życia są świetne. Ale to nie koniec. Aktorka właśnie zaserwowała swoim fanom zaskakujący widok. Opublikowała zdjęcie, do którego pozowała z igłami wokół ust! Co to było? "Wyglądam jak sum" - napisała gwiazda.