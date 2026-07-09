Sąd pozbawił Antka Królikowskiego władzy rodzicielskiej nad synem. Co to oznacza dla małego Vincenta?

W czwartek 9 lipca 2026 roku Joanna Opozda ogłosiła na swoim profilu na Instagramie koniec batalii sądowej z Antkiem Królikowskim. Rozwód trwał w sumie 4. lata i został orzeczony z wyłacznej winy pozwanego. Sąd zdecydował także, iż pełną władzę rodzicielską nad synem Vincentem powierza Joannie. Co to oznacza dla Królikowskiego i ich dziecka?

Tylko Opozda a władzę rodzicielską nad synem

Sąd pozbawił Antoniego Królikowskiego władzy rodzicielskiej nad naszym synem, powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej wyłącznie mnie

- napisała Joanna Opozda na swoim profilu na Instagramie.

Dla mnie to nie jest powód do triumfu. To przede wszystkim ogromna ulga i poczucie, że po latach zostałam wysłuchana, a dobro mojego dziecka zostało postawione na pierwszym miejscu.

Sprawę władzy rodzicielskiej precyzyjnie określa art. 111. - Pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej - Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

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Art. 111. [Pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej]

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. § 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. § 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.Nie znamy szczegółów przyczyn, dla których sąd uznał, że tylko Joanna Opozda będzie sprawować wadzę rodzicielską nad Vincentem. Wiemy jednak, jak i wg jakich zasad będą wyglądały kontakty syna z tatą.

Opozda nie chce ograniczać kontaktów syna z tatą

Gwiazda nie ma jednak zamiaru ograniczać kontaktów ojca z synem. Według jej relacji, sąd jednak określił jasno, jakie warunki musi spełnić Antek Królikowski, aby regularnie widywać się z dzieckiem.

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Jednocześnie chcę jasno powiedzieć, że wyrok nie zamyka drogi do kontaktu ojca z dzieckiem. Na nasz wniosek sąd szczegółowo uregulował zasady kontaktów ojca z dzieckiem. Mogą one odbywać się dopiero po ukończeniu przez Antoniego Królikowskiego warsztatów kompetencji wychowawczych oraz wyłącznie w obecności psychologa, na warunkach określonych przez sąd.

Co traci Królikowski, a jakie prawa nadal mu przysługują?

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej traci wszelkie uprawnienia związane z decydowaniem o wychowaniu, leczeniu czy edukacji dziecka. Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem nie wygasa automatycznie wraz z jej ograniczeniem, czy odebraniem. W tym przypadku tata Antek Królikowski nadal może mieć prawo do spotkań, telefonów, czy korespondencji. Wyjątkiem, opisanym w prawie są sytuacje, w których kontakty mogłyby narazić dziecko na szkodę - na przykład w przypadku demoralizującego wpływu, przemocy lub poważnych zaniedbań ze strony rodzica. W takich przypadkach sąd może całkowicie zakazać kontaktów lub ustalić je pod nadzorem osoby trzeciej.

Mama Vincenta cieszy się, że jej 4-letni syn jest całkowicie przez nią chroniony. Mamy nadzieję, że uda się jego rodzicom tak wszystko poukładać, aby nigdy nie brakowało mu ojca. Psychologowie wszystkich nurtów, zgodnym chórem twierdzą, że dziecku do prawidłowego rozwoju potrzebni są oboje rodzice.

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