Tak mieszka Joanna Racewicz. Elegancko, ale bez zadęcia! Ładnie? Sami oceńcie

Tak mieszka Joanna Racewicz

Joanna Racewicz mieszka z dorosłym już synem w przestronnym, piętrowym domu na warszawskim Wilanowie. Już od progu uwagę przyciągają ogromne przeszklenia, dzięki którym do środka wpada mnóstwo naturalnego światła. Dominują jasne kolory - biel, beże i odcienie szarości, które nadają wnętrzom lekkości i elegancji. Nowoczesny wystrój przełamują drewniane elementy oraz rodzinne pamiątki, dzięki czemu dom nie sprawia wrażenia chłodnego, jest za to stylowy i nieco glamour.

Sercem domu jest imponujący salon. To właśnie tam stoi fortepian, przy którym dziennikarka często robi zdjęcia i nagrywa materiały dla swoich obserwatorów. Obok znajduje się duży, wygodny narożnik, są designerskie stoliki oraz obszerna biblioteczka pełna książek. Nie brakuje także ramek ze zdjęciami i dekoracji przypominających o ważnych momentach z życia rodziny.

Zobacz także: Joanna Racewicz tłumaczy się ze ślubu ze sobą! "Nie mylcie tego z żadną sologamią ani ślubem panieńskim. Na to jestem już za duża"

Równie efektownie prezentuje się kuchnia. Racewicz postawiła na nowoczesne rozwiązania - białe, lakierowane fronty mebli zestawiła z ciemnymi blatami. Całość jest minimalistyczna, ale bardzo funkcjonalna. W domu znajduje się również gabinet, z którego dziennikarka często pracuje i prowadzi internetowe rozmowy z gośćmi swoich programów.

Elegancko? Tak, ale bez przesady

Na zewnątrz czeka kolejna atrakcja - ogród pełen zieleni. To właśnie tam Joanna Racewicz najczęściej odpoczywa w cieplejsze dni i publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Starannie utrzymane rośliny, ozdobne trawy i kwiaty tworzą kameralną przestrzeń, która daje chwilę wytchnienia od miejskiego zgiełku.

Zobacz także: Joanna Racewicz nie może się oderwać od ukochanego na nocnej imprezie. Co za czułości!

Choć dziennikarka rzadko zaprasza kamery do swojego domu, fotografie publikowane w sieci pokazują, że stworzyła miejsce pełne światła, spokoju i dobrego smaku. Wnętrza są eleganckie, jednak bez zbędnego przepychu i bez zadęcia. Aż przyjemnie popatrzeć na te przestrzenia, prawda? TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA DOMU JOANNY RACEWICZ.

Zobacz także: Nie dzierga szalików, nie opiekuje się wnukami. Joanna Racewicz nie daje sobie w kaszę dmuchać!

Zobacz więcej zdjęć. Joanna Racewicz po ślubie?! Pokazała się w białej sukni i wszystko wyjaśniła. Zobaczcie zdjęcia i nagranie

Joanna Racewicz pokazała się z facetem! To słynny Leszek. "Kocham"

23