Joanna Racewicz nie może się oderwać od ukochanego na nocnej imprezie. Co za czułości!

Joanna Racewicz ukochanym na nocnej imprezie

Joanna Racewicz dość skutecznie ukrywa swoje życie prywatne. Co prawda często opowiada na swoich social-mediach i w wywiadach o synu Igorze i chwali się jego sukcesami, ale o partnerze gwiazdy wiadomo niewiele. Kilkukrotnie pokazała "fragmenty" mężczyzny na swoim Instagramie, ale zwykle jest tyłem lub widać jedynie dłoń.

Od czasu tragicznej śmierci męża, oficera Biura Ochrony Rządu Pawła Janeczka, dziennikarka nie pokazywała się z żadnym mężczyzną publicznie. Wygląda jednak na to, że wreszcie dała sobie drugą szansę i znalazła stabilny związek. Z informacji medialnych wynika, że z obecnym partnerem jest już ponad rok i ich uczucie zupełnie nie słabnie. Doskonale widać to na najnowszych zdjęciach paparazzi...

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Zdjęcia paparazzi Joanny Racewicz w uściskach partnera

Joanna Racewicz co prawda na ścianki i czerwone dywany ukochanego nie zabiera, ale na imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej jej towarzyszył. Balanga z okazji 50. urodzin wokalistki odbyła się w restauracji należącej do męża Patrycji Markowskiej i zjawił się tłum gwiazd. Nie sposób było nie zwrócić uwagi na Joannę Racewicz, która nie tylko odziała swoje szczupłe ciało w seksowny gorset, ale też nie opuszczała boku wysokiego przystojniaka. Obdzielali się licznymi pocałunkami i głaskali po różnych częściach ciała. W pewnym momencie partner gwiazdy nawet czochrał jej głowę. Pół wieczoru spędzili we dwoje na leżakach, jakby świat wokół nich nie istniał... Piękne uczucie?

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