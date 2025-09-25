Joanna Racewicz i Paweł Janeczek: Wielka tragedia przerwała rodzinne szczęście

Joanna Racewicz (51 l.) jest cenioną dziennikarką, publicystką i autorką książek. Karierę zaczęła od pracy w lokalnych mediach w Zamościu. Po przeprowadzce do Warszawy dołączyła do ekipy "Teleexpressu". W latach 1999-2006 prowadziła "Panoramę". W późniejszych latach pracowała m.in. w TVP, TVN i Polsat News, prowadząc programy informacyjne i publicystyczne.

Dziennikarka prywatnie związana była z Pawłem Janeczkiem, pracownikiem Biura Ochrony Rządu przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. Para pobrała się w 2004 roku, a cztery lata później na świecie pojawił się ich syn, Igor. Rodzinne szczęście przerwała wielka tragedia. 10 kwietnia 2010 roku Paweł Janeczek zginął w katastrofie smoleńskiej. Miał zaledwie 37 lat.

Po śmierci męża Joanna Racewicz zwiesiła karierę i skupiła się na wychowaniu syna. 6 kwietnia 2011 wydała książkę zadedykowaną mężowi Pawłowi i synowi Igorowi. "12 rozmów o miłości. Rok po katastrofie" był zbiorem rozmów z kobietami, których bliscy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Joanna Racewicz jest zakochana!

Dziennikarka nie raz publicznie mówiła o bólu, jakiego doświadczyła po stracie ukochanego. Jednak szczegóły życia prywatnego zostawiała dla siebie. Od pewnego czasu plotkuje się, że serce Racewicz znowu jest zajęte. Kilka tygodni temu zamieściła serię zdjęć, którymi żegnała wakacje. Na jednym z nich towarzyszy jej tajemniczy mężczyzna. Na Instagramie zamieściła również filmik z romantycznego spaceru po plaży.

Jak podaje "Fakt", Joanna Racewicz i jej nowy ukochany spotykają się od kilku miesięcy. Na razie nie wiadomo za wiele na temat tożsamości tajemniczego partnera gwiazdy.

Spotykają się od kilku miesięcy i świetnie czują się w swoim towarzystwie. Przyjaciele Asi bardzo go polubili - przekazała osoba z otoczenia dziennikarki.

