Znana jest data i miejsce pogrzebu Edyty Rynkowskiej. Rodzina ma prośbę do żałobników

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-09-25 15:34

Edyta Rynkowska zmarła niespodziewanie w czwartek, 18 września. Wiadomo już kiedy i gdzie obędzie się pogrzeb ukochanej żony Ryszarda Rynkowskiego. Rodzina kobiety zwróciła się do żałobników z pewną prośbą.

Nie żyje Edyta Rynkowska. Jaka była przyczyna śmierci?

W czwartek, 18 września media obiegła przykra informacja o śmierci Edyty Rynkowskiej. Druga żona Ryszarda Rynkowskiego miała zaledwie 52 lata. Kobieta zmarła w mieszkaniu, w którym chwilowo przebywała z mężem. Para zatrzymała się w Brodnicy, gdzie miała czekać na zakończenie remontu domu w Zbicznie. Kilka dni wcześniej wrócili z urlopu.

W sprawie śmierci Edyty Rynkowskiej prowadzone jest śledztwo. Pierwsze oględziny wykluczyły udział osób trzecich. Kilka dni po śmierci Rykowskiej odbyła się sekcja zwłok. Edyta Rynkowska, co potwierdziła w rozmowie z nami prokuratura, ciężko chorowała. Miała żylaki w przełyku, które popękały. Jednak bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa, wbrew medialnym spekulacjom

Zobacz również: Ryszard Rynkowski junior zdążył jeszcze zaśpiewać dla mamy. Rodzice byli tacy dumni

Pogrzeb Edyty Rynkowskiej. Znamy szczegóły uroczystości

Wiadomo już kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego. Nekrolog ze szczegółami uroczystości pogrzebowej ukazał się na stronie nekrolog.eklepsydra.pl. Ostatnie pożegnanie Edyty Rynkowskiej odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 września.

O godzinie 11:30 rozpocznie się msza święta w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy. Po jej zakończeniu zmarła zostanie odprowadzona na pobliski cmentarz parafialny. 

Rodzina Edyty Rynkowskiej zwróciła się z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby pożegnać zmarłą. Pogrążenie w żałobie biscy proszą, by zamiast kwiatów, przekazać pieniądze na cele charytatywne.  

Rodzina prosi zamiast kwiatów o datek na Fundację 'Dary Losu' w Brodnicy - przekazano w nekrologu.

Zobacz również: Wiemy, co zrobił Ryszard Rynkowski, kiedy zorientował się, że jego żona nie żyje. Szokujące ustalenia

Edyta Rynkowska
23 zdjęcia
Super Express Google News

Polecany artykuł:

Edyta Rynkowska rzadko pokazywała się publicznie. Ostatnie zdjęcia zdradzają pr…
QUIZ. Niezapomniani. Kalina Jędrusik. Co o niej pamiętasz?
Pytanie 1 z 10
W jakim mieście urodziła się Kalina Jędrusik?
Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Poruszające słowa księdza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Edyta Rynkowska
RYSZARD RYNKOWSKI