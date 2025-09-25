Nie żyje Edyta Rynkowska. Jaka była przyczyna śmierci?

W czwartek, 18 września media obiegła przykra informacja o śmierci Edyty Rynkowskiej. Druga żona Ryszarda Rynkowskiego miała zaledwie 52 lata. Kobieta zmarła w mieszkaniu, w którym chwilowo przebywała z mężem. Para zatrzymała się w Brodnicy, gdzie miała czekać na zakończenie remontu domu w Zbicznie. Kilka dni wcześniej wrócili z urlopu.

W sprawie śmierci Edyty Rynkowskiej prowadzone jest śledztwo. Pierwsze oględziny wykluczyły udział osób trzecich. Kilka dni po śmierci Rykowskiej odbyła się sekcja zwłok. Edyta Rynkowska, co potwierdziła w rozmowie z nami prokuratura, ciężko chorowała. Miała żylaki w przełyku, które popękały. Jednak bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa, wbrew medialnym spekulacjom

Pogrzeb Edyty Rynkowskiej. Znamy szczegóły uroczystości

Wiadomo już kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego. Nekrolog ze szczegółami uroczystości pogrzebowej ukazał się na stronie nekrolog.eklepsydra.pl. Ostatnie pożegnanie Edyty Rynkowskiej odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 września.

O godzinie 11:30 rozpocznie się msza święta w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy. Po jej zakończeniu zmarła zostanie odprowadzona na pobliski cmentarz parafialny.

Rodzina Edyty Rynkowskiej zwróciła się z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby pożegnać zmarłą. Pogrążenie w żałobie biscy proszą, by zamiast kwiatów, przekazać pieniądze na cele charytatywne.

Rodzina prosi zamiast kwiatów o datek na Fundację 'Dary Losu' w Brodnicy - przekazano w nekrologu.

