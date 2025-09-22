Przyczyna śmierci Edyty Rynkowskiej

Jak udało się ustalić naszemu reporterowi - przyczyna śmierci Edyty Rynkowskiej, żony Ryszarda Rynkowskiego, była naturalna. Na ciele nie było żadnych ran, co ostatecznie wykluczyło udział osób trzecich.

Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku

- przekazała nam Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Żona artysty została znaleziona martwa 18 września w mieszkaniu w Brodnicy.

Ryszard Rynkowski wciąż nie został przesłuchany

Ustaliliśmy również, że Ryszard Rynkowski nie został jeszcze przesłuchany, choć termin policja wyznaczyła na dzisiaj po tym, jak nie udało się go przesłuchać z "przyczyn niezależnych" bezpośrednio po znalezieniu zwłok żony.

Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu w Brodnicy, gdzie mieszkali wraz z mężem na czas remontu swojego domu. Mieszkanie to, jak ustaliśmy, Ryszard Rynkowski kupił dla rodziców, by mieszkali blisko nich.

Życie Rynkowskiego w cieniu tragedii

Życie Ryszarda Rynkowskiego wydaje się być naznaczone tragedią. Jego pierwsza żona Hanna zmarła po długiej chorobie w 1996 roku. Jego pierwsze dziecko - córka Marta miała wtedy 17 lat. Tyle samo, co dziś syn Rysio, gdy zmarła jego matka... Artysta - jak sam mówił - po śmierci pierwszej żony myślał, że już zawsze będzie wdowcem. Jednak trafiła mu się miłość w dojrzałym wieku. Edyta była wielką fanką swojego przyszłego męża.

Podpisywałem, podpisywałem (płyty - red.), a w pewnej chwili podniosłem wzrok i zobaczyłem przed sobą piękną dziewczynę z ogromnymi oczami. To było olśnienie

- wspomniał Rynkowski w rozmowie z "Vivą". Na pierwszą randkę umówili się w Krakowie. Piosenkarz przed tym spotkaniem był pełen obaw.

Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie

- tłumaczył artysta. Gdy Ryszard Rynkowski brał ślub z Edytą miał już 55 lat. Ona - 33.

Nagła śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego. Znamy przyczynę

Nagła śmierć Edyty Rynkowskiej była wielkim szokiem dla wszystkich. Brodnicka policja w czwartek, 18 września, dostała zgłoszenie o śmierci 52-latki.

Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji

- mówił TVP Bydgoszcz oficer prasowy policji w Brodnicy młodszy aspirant Paweł Dominiak. Jak ustalił nasz informator - gdy policja przybyła na miejsce, oprócz denatki w mieszkaniu była jej matka i mąż, Ryszard Rynkowski. Piosenkarza jednak nie udało się policji przesłuchać na miejscu - termin ustalono więc na poniedziałek. To jednak, jak mówi nasze źródło, wciąż się nie udało.