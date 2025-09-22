Trwa śledztwo ws. śmierci Edyty Rynkowskiej

Nie żyje Edyta Rynkowska. Informacja o śmierci drugiej żony Ryszarda Rynkowskiego ukazała się w mediach w czwartek, 18 września. Portal bydgoszcz.tvp.pl przekazał, że o godzinie 15:30 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrało zgłoszenie w sprawie śmierci kobiety.

Niedawno okazało się, że w mieszkaniu, w którym znaleziono zmarłą, przebywał również jej mąż. Edyta i Ryszard Rynkowscy kilka dni przed tragedią wrócili z urlopu. Para zatrzymała się w Brodnicy, gdzie miała spędzać czas z rodziną i czekać na zakończenie remontu domu w Zbicznie.

Sprawę nagłej śmierci Edyty Rynkowskiej bada prokuratura i policja. Przeprowadzone na miejscu oględziny wykluczyły udział osób trzecich. Zaplanowana na poniedziałek sekcja zwłok ma wyjaśnić, co było przyczyną śmierci 52-latki.

Jacek Cygan o śmierci Edyty Rynkowskiej. "Pamięć jest najpiękniejszym darem"

Niespodziewana śmierć Edyty Rynkowskiej pogrążyła w żałobie jej bliskich. Kobieta osierociła nastoletniego syna. Ryszard Junior pożegnał mamę wymownym wpisem na Facebooku. Ukochaną żonę Ryszarda Rynkowskiego pożegnał również jego przyjaciel, Jacek Cygan. Legendarny tekściarz zamieścił na Instagramie wpis, w którym podzielił się przemyśleniami na temat śmierci.

Kochani, są takie chwile w życiu człowieka, kiedy myśli się o tych, którzy odeszli. Parę lat temu albo wczoraj. I się pamięta momenty ze wspólnego życia, bo pamięć jest najpiękniejszym darem dla osoby, która odeszła. Na zdjęciu dotykam nagrobka Igora Mitoraja, polskiego rzeźbiarza pochowanego we włoskim Pietrasanta, z którym byłem zaprzyjaźniony. Ale dziś myślę nie tylko o nim. Myślę o Edycie Rynkowskiej - napisał Cygan.

