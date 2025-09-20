Ujawniono nowe okoliczności śmierci żony Rynkowskiego. Małżeństwo niedawno wróciło z wakacji. Stan zdrowia kobiety był niepokojący

Wiadomość o śmierci Edyty Rynkowskiej wstrząsnęła fanami Ryszarda Rynkowskiego i była ogromnym ciosem dla jego najbliższych. Portal Glampress.pl dotarł do osób dobrze znających rodzinę artysty. Ich relacje rzucają światło na ostatnie dni życia żony piosenkarza.

– Pani Edyta zawsze prezentowała się pięknie i z klasą, choć ostatnio była mocno przeziębiona po podróży – wspominał w rozmowie z Glampress.pl jeden z sąsiadów. – To niezwykle mili i pomocni ludzie, bardzo oddani rodzinie, szczególnie rodzicom w podeszłym wieku, których lata temu sprowadzili tu z Elbląga – dodał.

Żona Rynkowskiego zmarła w mieszkaniu w Brodnicy. Piosenkarz był na miejscu

Jak ustalił "Super Express", Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu swojej mamy, gdzie w tym samym czasie przebywał także jej mąż. Uwagę fanów zwrócił fakt, że para przebywała w Brodnicy, a nie w swoim domu w Zbicznie. Jak się okazuje, powodem mieszkaniowych zawirowań miał być remont posesji.

Państwo Rynkowscy odnawiali dom w Zbicznie, dlatego tymczasowo zamieszkali w mieszkaniu. Remont bywa wyczerpujący, więc pozwolili sobie na krótki urlop, by złapać oddech. Po powrocie wydarzyła się tragedia – przekazał informator portalu.

Ryszard Rynkowski musi znów zmierzyć się z samotnym tacierzyństwem

Śmierć Edyty to kolejna wielka tragedia w życiu artysty. Wcześniej nowotwór piersi odebrał mu pierwszą żonę, Hannę. Wówczas samotnie wychowywał 17-letnią córkę Martę. Dziś historia powtarza się w dramatyczny sposób – 17-letni Ryszard junior stracił mamę, a piosenkarz ponownie staje przed wyzwaniem samotnego ojcostwa.

Choć Ryszard junior jest mało aktywny w mediach społecznościowych, to po śmierci mamy ból był tak duży, że zamieścił krótkie i bardzo osobiste pożegnanie.

Kocham cię, mamo.

Do wpisu dołączył zdjęcie Edyty Rynkowskiej przedstawiające ją ze skrzydłami anioła.

Edyta i Ryszard byli małżeństwem przez blisko 20 lat.