18 września zmarła druga żona Ryszarda Rynkowskiego, Edyta. Jej nagła śmierć pogrążyła w żałobie muzyka oraz nastoletniego syna pary. Narodziny Ryszarda Juniora były dla małżonków cudem. "Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak" - mówił artysta.

18 września odeszła Edyta Rynkowska. Miała zaledwie 52 lata. Obecnie trwa śledztwo, które ma ustalić dokładną przyczynę śmierci kobiety. Na tę chwilę wykluczono udział osób trzecich. Według pierwszych ustaleń, do śmierci najprawdopodobniej doszło w wyniku schorzeń.

Edyta Rynkowska była drugą żoną Ryszarda Rynkowskiego. Poznali się podczas jednego z koncertów muzyka. Chociaż od razu zauroczył się młodszą o 22 lata fanką, to ostrożnie podchodził do tego związku. Nie tylko przez znaczną różnicę wieku. Artysta w 1996 roku pochował pierwszą żonę i matkę swojej jedynej córki. Hanna Rynkowska przed śmiercią zmagała się z rakiem piersi.

Ostatecznie Ryszard i Edyta dali sobie szansę. Pobrali się w 2006 roku w kaplicy zamkowej na Szczytniku, w Górach Stołowych. Do pełni szczęścia brakowało im potomka. Para długo starała się o dziecko. 

Podjęliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt prób i nie było efektu. Pomyśleliśmy, że pewnie tak ma być, kupiliśmy sobie nawet drugiego pieska yorka - wspominał piosenkarz w "Vivie".

Edyta Rynkowska osierociła nastoletniego syna. Był dla niej cudem

Gdy stracili już nadzieję, udali się do mieszkających w Lourdes znajomych. To tam znajduje się Sanktuarium Matki Bożej - największy we Francji i jeden z największych na świecie ośrodek kultu maryjnego i cel pielgrzymek. Co roku odwiedzany jest przez kilka milionów pielgrzymów. Po powrocie do kraju okazało się, że Edyta jest w ciąży.

Pojechaliśmy do Lourdes, do znajomych, i tam zanocowaliśmy. To był ten raz i następnego dnia Edycie kawa już tak nie smakowała jak wcześniej. Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli, co chce. Niewątpliwie Rysio począł się w Lourdes - zdradził Rynkowski.

Ryszard Rynkowski miał 57 lat, gdy syn pojawił się na świecie. Dla Ryszarda Juniora nagrał utwór "Zachwyt". Artysta nie krył również zachwytu, gdy w 2012 roku opowiadał o juniorze. Z uśmiechem na ustach stwierdził, że urodę i wrażliwość odziedziczył po mamie. Po nim, muzykalność i nadruchliwość. 

