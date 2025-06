Ryszard Rynkowski przez lata uchodził za jednego z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych polskich artystów. Jego życie prywatne, choć z pozoru poukładane, kryło wiele dramatów i emocjonalnych zakrętów. Po śmierci ukochanej żony Hanny, piosenkarz długo nie mógł się pozbierać. Dopiero przypadkowe spotkanie z młodą fanką Edytą odmieniło jego życie. Dziś ich związek, trwający niemal dwie dekady, ponownie został wystawiony na próbę po pijackim incydencie z udziałem artysty!

Oto historia miłości Ryszarda Rynkowskiego i pięknej Edyty

Zanim Edyta pojawiła się w jego życiu, Ryszard Rynkowski muzyk przez cztery lata opiekował się nieuleczalnie chorą Hanną, która była jego ukochaną żoną. Jej śmierć w 1996 roku była dla niego ciosem, który odsunął go od życia towarzyskiego i relacji z fanami na długie lata. Los jednak postawił na jego drodze Edytę – oddaną fankę, która po jednym z koncertów nawiązała z nim kontakt. Początkowo nieśmiała znajomość przerodziła się w miłość, choć oboje mieli co do tego spore wątpliwości. Różnica wieku oraz presja społeczeństwa sprawiały, że przez długi czas ukrywali, to co ich łączyło.

Jak wspominał artysta w wywiadach, pierwsze wspólne chwile spędzali dyskretnie, ukrywając się nawet przed rodziną Edyty. Z czasem jednak uczucie zwyciężyło. W 2006 roku para wzięła ślub, a dwa lata później urodził się ich syn, Ryszard junior.

Jednak nie wszystko w życiu Rynkowskiego układało się pomyślnie. W 2016 roku doszło do dramatycznego incydentu – po sprzeczce z żoną i będąc pod wpływem alkoholu, piosenkarz groził bronią członkom swojej rodziny. Wtedy interweniowała policja. Mimo tego trudnego momentu małżeństwo przetrwało, a Edyta została przy mężu, wspierając go w walce o lepsze życie.

Niestety na kolejny kryzys nie trzeba było zbyt długo czekać, ponieważ podczas pandemii COVID-19 sytuacja rodzinna pogorszyła się finansowo – brak koncertów i występów pogłębił frustrację artysty. Edyta w tym trudnym dla niego czasie czuwała nad jego zdrowiem psychicznym. Teraz znowu nadszedł wymagający czas dla pary. Ryszard Rynkowski kilka dni temu spowodował kolizję samochodową. Według wstępnych ustaleń policji piosenkarz był pod wpływem alkoholu. W poniedziałkowe popołudnie wydał specjalne oświadczenie, w którym przeprosił za to, co zrobił.

