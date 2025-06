Ryszard Rynkowski wydał oświadczenie. Niejasności w sprawie?

Wielu fanów Ryszarda Rynkowskiego z niedowierzaniem przyjęło wiadomość o kolizji, której był sprawcą. Piosenkarz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów w Polsce, usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Po zdarzeniu postanowił publicznie odnieść się do całej sytuacji i złożyć przeprosiny, podkreślając, że ten incydent to dla niego ważna lekcja.