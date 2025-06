Pilne! Ryszard Rynkowski miał wypadek w drodze na festiwal w Opolu. Wiadomo, kto za niego zaśpiewa

Ryszard Rynkowski w drodze na festiwal w Opolu miał wypadek samochodowy. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Wokalista ma tylko trochę rozbitą głowę. Nikt inny nie odniósł żadnych obrażeń. Jak ustaliliśmy, do zdarzenia doszło tuż za Brodnicą, gdzie na co dzień mieszka Ryszard Rynkowski. Artysta sam prowadził samochód. Nagle - przez utrudniające jazdę warunki atmosferyczne - wjechał w inne auto. Informacje te potwierdził nam menedżer piosenkarza.

Ryszard Rynkowski podczas festiwalu w Opolu miał wykonać swoje dwa wielkie hity, do których słowa napisał Jacek Cygan": "Wypijmy za błędy" i "Jedzie pociąg". Jubilat zapowiedział, że ten drugi utwór sam zaśpiewa. Co do pierwszego kawałka, Jacek Cygan uznał, że w akurat w nim nikt nie jest w stanie zastąpić Ryszarda Rynkowskiego, więc po prostu został on skreślony z listy festiwalu Opole 2025.

