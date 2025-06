Festiwal w Opolu. Klamka zapadła. Koniec, finito, the end! Edyta Górniak rezygnuje!

Andrzej Piaseczny komentuje wybory prezydenckie. Co sądzi o Karolu Nawrockim?

Koniec, finito, the end! Edyta Górniak rezygnuje z kolejnych występów na festiwalu w Opolu. Dziś (15 czerwca) w słynnym amfiteatrze pojawi się po raz ostatni. W sobotę pisaliśmy o tym, że nasza diwa podczas festiwalu Opole 2025 po raz ostatni zaśpiewa swój największy przebój, czyli "To nie ja". Utwór ten w 1994 roku zdobył 2. miejsce w konkursie Eurowizji. Warto dodać, że słowa do tej piosenki napsał Jacek Cygan, który w niedzielę w Opolu obchodzi swój wielki jubileusz. Weźmie w nim udział Edyta Górniak. I właśnie ona w dzień tego koncertu ogłosiła, że na festiwalu w Opolu zagra po raz ostatni! W poruszającym poście opublikowanym przed koncertem, artystka pisze:

Amfiteatr Opolski to moje dzieciństwo, przetrwanie, moje Sanktuarium, Miłość publiczności, Magia spotkań z Muzyką i Sercem człowieka.

To właśnie tutaj – jak przypomina – śpiewała przed ciążą i po ciąży, przed ślubem i po rozwodzie, przed rozstaniami i po nich. Teraz przychodzi moment, w którym – jak sama mówi – śpiewa ostatni raz. A zamiast słów ze sceny, zostawia "kilka myśli tu. Reszta w muzyce".

Festiwal w Opolu. Jubileusz Jacka Cygana

Podczas dzisiejszego jubileuszu Jacka Cygana Edyta Górniak wykona swoje najsłynniejsze utwory, m.in. wspomniane "To nie ja", oraz poruszające "Nie pytaj o Polskę" z repertuaru Obywatela G.C. W emocjonalnym wpisie artystka pisze też:

Zabieram ze sobą w Sercu Czułość, piękną historię mojego życia i ogromną siłę, jaką Publiczność Opolska otula mnie od dzieciństwa, przez wszystkie lata… Żegnam się z tym przepięknie zielonym Miastem.

Ten wieczór będzie nie tylko muzyczny, ale też symboliczny – zamknie pewien rozdział, który dla wielu fanów Edyty trwał od lat 90. A może i dłużej. Na scenie nie zabraknie emocji, wzruszeń i wspomnień. I choć Górniak nie mówi tego z mikrofonem w dłoni, dla wielu będzie to wielkie opolskie "do widzenia".

Na festiwalu w Opolu podczas jubileuszu Jacka Cygana - poza Edytą Górniak - wystąpią także m.in.: Majka Jeżowska, Andrzej Seweryn, Beata Rybotecka, Stanisław Soyka, Ralph Kaminski, Grażyna Łobaszewska, Mietek Szcześniak, Ryszard Rynkowski, Anna Jurksztowicz, Andrzej Poniedzielski, Piotr Cugowski, Ewelina Flinta.

