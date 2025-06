Opole 2025 wzbudza duże emocje. To nic zaskakującego, bo słynny festiwal w Opolu zawsze gromadził największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Nie da się wyliczyć wszystkich artystów i zespołów, które od 1963 roku wystąpiły w Opolu. Maryla Rodowicz, Budka Suflera, Czesław Niemen, Czerwone Gitary, Lady Pank, Jerzy Połomski, Skaldowie, Myslovitz i wiele, wiele innych... Wymieniać można bez końca. Festiwal w Opolu niezależnie od sytuacji w kraju zawsze potrafił łączyć. Ludzie bowiem zawsze łaknęli dobrej muzyki i dobrych występów na scenie. Opole 2025 także zapowiadało się niesamowicie. A my z okazji festiwalu w Opolu przygotowaliśmy bardzo prosty quiz o największych polskich gwiazdach muzycznych i ich najbardziej znanych przebojach. Rozwiąż Ultrałatwy QUIZ sentymentalny. Dopasuj przebój do wykonawcy. Rodowicz, Budka Suflera, Niemen i inni i wyrusz w podróż do przeszłości.

Festiwal w Opolu. Ultrałatwy QUIZ sentymentalny. Dopasuj przebój do wykonawcy. Rodowicz, Budka Suflera, Skaldowie i inni Pytanie 1 z 20 "Anna Maria" to przebój zespołu: Lady Pank Maanam Czerwone Gitary Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.