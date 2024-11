Ryszard Rynkowski ma głodową emeryturę. Za tę kwotę nie da wyżyć. Ale piosenkarz znalazł na to sposób!

Ryszard Rynkowski należy do grona tych gwiazd, które nie mogą cieszyć się spokojnym życiem na emeryturze, bo ich na to nie stać. 73-letni gwiazdor nadal koncertuje - do końca roku da przynajmniej kilka występów, ale znalazł też inny sposób na pomnażanie majątku. Dzięki temu ma za co żyć. O co chodzi?