Patrycja Markowska śpiewała, a muzyk przewrócił się na scenie! Kuriozalna sytuacja na festiwalu w Opolu

Festiwal w Opolu. Patrycja Markowska wystąpiła na dwóch koncertach jednego dnia

Patrycja Markowska podczas tegorocznego festiwalu w Opolu miała swoje wielkie chwile. Wokalistka w piątek, 13 czerwca, wzięła udział w dwóch koncertach. Najpierw stanęła do rywalizacji w konkursie "Premiery" Opole 2025 z utworem "Wiara, miłość, nadzieja". Mimo dobrego występu córka legendarnego Grzegorza Markowskiego z zespołu Perfect musiała uznać wyższość Ani Iwanek (zdobyła nagrodę jury) i Katarzyny Żak, którą jako zwyciężczynię wybrali widzowie. Dla Patrycji Markowskiej jednak to nie był koniec imprezy. Wokalistka, która jest już opolską weteranką (W 2007 roku wygrała "Premiery"), wystąpiła także w koncercie "SuperJedynek" obok takich gwiazd jak Varius Manx Urszula, Doda, Mylsovitz czy Voo Voo.

Festiwal w Opolu. Patrycja Markowska śpiewała, a jej muzyk nagle się przewrócił

I właśnie podczas tego koncertu, który także odbywał się w ramach festiwalu w Opolu, doszło do kuriozalnej sytuacji. Podczas gdy Patrycja Markowska śpiewała swój szlagier "Jeszcze raz" (to właśnie ten utwór zwyciężył w konkursie "Premiery" na festiwalu w Opolu w 2007 roku), jeden z muzyków z jej kapeli przewrócił się na scenie. Wyglądało to z jednej strony strasznie, z drugiej śmiesznie. Na szczęście bardziej to drugie, bo gitarzysta Partycji Markowskiej od razu wstał i kontynuował występ. Wyglądało na to, że potknął się o kable lub jakiś inny znajdujący się na estradzie sprzęt.

W rozmowie z "Super Expressem" Patrycja Markowska wspominała dawne festiwale w Opolu i zdradziła, z czym kojarzy jej się to święto polskiej muzyki rozrywkowej.

Mnie się Opole w ogóle nie kojarzy z wyścigiem. Wiadomo, któraś piosenka wygra. Ale mnie się Opole kojarzy z klasą i elegancją. Pamiętam koncerty, na których występowali: Andrzej Zaucha, Rysiu Rynkowski, Edyta Geppert, Małgosia Ostrowska, Perfect. (...) Tam nigdy nie było rywalizacji. Wszyscy się zbierali, śpiewali w Starce, czyli restauracji, w której wszyscy co roku balują do rana. Pamiętam, jak Leszek Możdżer do rana grał kiedyś na pianinie, a wszyscy śpiewali. Jak ja wtedy imprezowałam! Tak mi się kojarzy Opole

- mówiła nam artystka.

Galeria: Muzyk Patrycji Markowskiej upadł na scenie w Opolu

