Ryszard Rynkowski usłyszał zarzut jazdy po alkoholu! Policja ujawnia, ile miał promili, gdy spowodował kolizję

Ryszard Rynkowski miał co najmniej 1,6 promila. Przeprasza fanów

Zdaniem policji Ryszard Rynkowski (piosenkarz wyraził zgodę na publikację nazwiska i wizerunku - red.) miał co najmniej 1,6 promila alkoholu, gdy pod Brodnicą (woj. kujawsko-pomorskie) spowodował kolizję drogową. Usłyszał zarzut jazdy po alkoholu i grozi mu do 3 lat więzienia.

Artysta wydał oświadczenie i przeprosił fanów. "Drodzy Fani, chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku" - czytamy w oświadczeniu artysty. "Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - napisał w oświadczeniu, które otrzymała redakcja SE.

Przypomnijmy: według policji w sobotę, 14 czerwca, około godziny 12, w gminie Zbiczno doszło do kolizji. Volkswagen podjął próbę wyprzedzania. Jechał środkiem drogi. I wtedy uderzył w bok jadącego z naprzeciwka opla. Jego kierowca unikając wypadku, odbił w prawo i zatrzymał się. Kierowca opla poznał, że za kierownicą volkswagena siedział znany piosenkarz - Ryszard Rynkowski (73 l).

Kierowca opla zadzwonił na policję. Gdy przyjechał patrol, drugiego kierowcy już nie było na miejscu, bo odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci udali się więc do miejsca zamieszkania Ryszarda Rynkowskiego.

Policja: Rynkowski usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat

Drzwi otworzyła im żona Ryszarda Rynkowskiego, Edyta. Policjanci musieli obudzić piosenkarza, który spał w łóżku, po czym trafił na komendę policji w Brodnicy. Co na to policja?

- Tak, w sobotę doszło do kolizji, jej sprawcą był 73-letni mężczyzna. W jego krwi było 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości - mówi nam młodszy aspirant, Paweł Dominiak, rzecznik prasowy brodnickiej policji. - Nie mogę potwierdzić jego nazwiska. Potwierdzam, że sprawcą kolizji był Ryszard R.

- ujawnił nam prok. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Jak potwierdził "Super Expressowi" prof. Ruta, wokalista przyznał się do winy, ale odmówił składania zeznań.

Ryszard R. dostał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień - powiedział „Super Expressowi” prok. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Menadżer Ryszarda Rynkowskiego: Oślepiło go słońce

Sytuacja opisana przez policję i przyczyny kolizji różnią się znacząco od tego, co usłyszeliśmy w niedzielę, 15 czerwca od menadżera piosenkarza. W rozmowie z "Super Expressem" poinformował on, że artysta miał wypadek, w którym ucierpiała nieznacznie jedna osoba - on sam. Miał uderzyć się w głowę i wymagać założenia szwów. Menadżer artysty zapewnił, że nikomu innemu nic się nie stało, a jako przyczynę kolizji podał trudne warunki atmosferyczne, a konkretniej - oślepiające kierowcę słońce.

- Ryszard jechał do Opola. Miał wypadek samochodowy. Obrażenia są bolesne. Ryśku, nikt za ciebie lepiej nie zaśpiewa tu "Wypijmy za błędy"

- powiedział Jacek Cygan ze sceny w Opolu, gdzie wokalista nie dotarł.

Okazuje się, że menadżer Rynkowskiego wersję policji poznał... od redaktora "Super Expressu".

- Nie mogę nic powiedzieć, bo mnie przy tym nie było. Informacja o wypadku przyszła wczoraj (w niedzielę, 15 czerwca - przyp. red.) w trakcie prób prosto do Jacka Cygana

- powiedział nam w poniedziałek, 16 czerwca Bogdan Zep, menadżer Ryszarda Rynkowskiego.

Adwokat artysty zapowiada przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego

Sam Rynkowski nie odbierał od nas telefonu. Jednak jego menadżer wysłał do naszej redakcji oświadczenie podpisane przez adwokata artysty, w którym prawnik informuje, że są wątpliwości dotyczące stężenia zawartości alkoholu, jaką stwierdzono podczas badania u podejrzanego. "Jednocześnie, odnosząc się do pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji dotyczącej stwierdzonej u Ryszarda Rynkowskiego zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, obrona wskazuje, iż dla ustalenia rzeczywistego stężenia alkoholu niezbędne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, bowiem w sprawie zachodzi szereg wątpliwości, których rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych" - napisał Adam Kozioziembski, adwokat wokalisty.

