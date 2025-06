73-letni Ryszard Rynkowski był sprawcą kolizji, do której doszło, gdy podróżował do Opola. Początkowo nie było wiadomo, co właściwie się stało. Wkrótce jednak policja stwierdziła, że kierował autem, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie miało wykazać, że miał ponad 1,6 promila alkoholu we krwi. Usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Rynkowskiemu grożą nawet 3 lata więzienia!

Rynkowski odniósł się do sprawy. Przeprosił, ale...

Ryszard Rynkowski zdecydował się zabrać głos w sprawie, która zrobiła się bardzo głośna. Przeprosił za karygodne zachowanie.

Jako obrońca Pana Ryszarda Rynkowskiego, w związku z wydarzeniami z dnia 14 czerwca 2025 roku, przedstawiam oświadczenie mojego Mandanta. "Drodzy Fani, chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - można przeczytać w oświadczeniu przesłanym do "Super Expressu".

Pełnomocnik Rynkowskiego Adama ​​Kozioziembski dodał:

​Jednocześnie, odnosząc się do pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji dotyczącej stwierdzonej u Ryszarda Rynkowskiego zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, obrona wskazuje, iż dla ustalenia rzeczywistego stężenia alkoholu niezbędnym będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, bowiem w sprawie zachodzi szereg wątpliwości, których rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych.

Hanna Lis nie ma litości dla Ryszarda Rynkowskiego. "Mógł zabić"

Hanna Lis postanowiła skomentować aferę wokół Ryszarda Rynkowskiego na swoim profilu na Instagramie. Nie miała zamiaru być pobłażliwa i wprost napisała, jaka powinna spotkać go kara. Wspomniała o chorobie alkoholowej i mocno podkreśliła fakt, że piosenkarz mógł pozbawić życia niewinną osobę!

Za coś takiego: przepadek samochodu, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i przymusowe leczenie. Bo nikt mnie nie przekona, że ktoś, kto siada za kółko z 1,6 promila nie jest alkoholikiem - stwierdziła ostro Lis.

Hanna Lis dodała:

Współczuję choroby, ale zero pobłażliwości. Mógł kogoś zabić. Czyjeś dziecko, męża, żonę, siostrę, brata.

Ma rację?

Ryszard Rynkowski wydał oświadczenie. Niejasności w sprawie?