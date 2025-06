Niezwykłe, co stało się na pogrzebie Wojciecha Trzcińskiego. Słowa Haliny Frąckowiak do dziś są pamiętane!

W ostatnim dniu 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu odbył się jubileusz Jacka Cygana, który 6 lipca będzie świętował swoje 75. urodziny. Podczas koncertu "Trzy ćwiartki Jacka Cygana" na opolskiej scenie miał pojawić się również Ryszard Rynkowski. Piosenkarz szykował się do wykonania swoich wielkich hitów, do których słowa napisał Jacek Cygan: "Wypijmy za błędy" i "Jedzie pociąg".

73-letni piosenkarz do Opola jechał ze swojego domu. Niestety, podczas podroży doszło do wypadku samochodowego, o którym jako pierwszy poinformował "Super Express". Jak ustaliliśmy, do zdarzenia doszło tuż za Brodnicą, gdzie na co dzień mieszka Ryszard Rynkowski. Artysta sam prowadził samochód. Nagle - przez utrudniające jazdę warunki atmosferyczne - wjechał w inne auto. Informacje te potwierdził nam menedżer piosenkarza.

Krótko po tym pojawiła się informacja, że Ryszard Rynkowski nie wystąpi w Opolu. Zamiast niego na scenie wystąpił... Jacek Cygan. Tekściarz stwierdził jednak, że nikt nie jest w stanie zaśpiewać "Wypijmy za błędy" tak pięknie, jak Rynkowski.

Słuchajcie, oczywiście to nie byłoby fair, gdyby ktoś zaśpiewał w zastępstwie wypijmy za błędy, bo Rysia się nie da zastąpić - powiedział Jacek Cygan.

Opole 2025: Jacek Cygan zdradził w jakim stanie jest Ryszard Rynkowski

Wcześniej zdradził, w jakim stanie jest poszkodowany piosenkarz. Zapewnił, że obrażenia nie są poważne. Chociaż zabrakło go w Opolu, to oglądał występ z domu. Poprosił widownię, by podziękowała muzykowi i zaśpiewała dla niego "Jedzie pociąg z daleka".

Troszkę się potłukł, ale boli, ale nie ma się co obawiać. To jest twardy chłop. Ogląda nas teraz i moi drodzy, mam taki pomysł. Może byśmy, Rysiowie, kilka razy powiedzieli za wszystko, co tu zrobił w Opolu - zaproponował. Proszę Państwa, no i zostałem wyznaczony przez reżysera, żeby to jakoś zaśpiewać z Waszą pomocą. I mam nadzieję, że to nam się razem uda i zrobimy to dla chorego, potłuczonego, poranionego naszego ukochanego Ryszarda - dodał Jacek Cygan.

Po tym w Opolu rozbrzmiało gromkie "DZIĘKUJEMY"! Po chwili cała widownia zebrana w Amfiteatrze Tysiąclecia wyśpiewała z mocą tak dobrze znany każdemu Polakowi tekst piosenki.

