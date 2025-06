70-letnia Izabela Trojanowska z "nieprzyzwoitą" piosenką na festiwalu w Opolu! Publika nie dała jej spokoju

Trzeci dzień festiwalu w Opolu zaczął się od mocnego akcentu. O 20.15 rozpoczął się koncert ""Zróbmy więc prywatkę...", będący muzyczną sentymentalną podróżą przez kilka dekad. Impreza zaczęła się od występu zwyciężczyni konkursu "Premiery" Ani Iwanek i Macieja Balcara, byłego wokalisty grupy Dżem. Duet te zaśpiewał szlagier grupy Oddział Zamknięty "Party". Później na estradzie festiwalu Opole 2025 pojawili się m.in. Andrzej Rybiński, Ania Wyszkoni, która wcześniej paradowała po stolicy polskiej piosenki w staniku i siateczce, Maciej Miecznikowski, Mateusz Ziółko i zespół Papa D. W końcu na scenie pojawiła się ona - Izabela Trojanowska, wielka gwiazda lat 80., a później słynna Monika w serialu "Klan". 70-letnia wokalistka zaśpiewała "nieprzyzwoitą" piosenkę pt. Wszystko, czego dziś chcę", która opowiada o rozkoszy kobiety.

Odziana w gustowny garnitur Izabela Trojanowska zaczęła śpiewać, a publika zgromadzona na festiwalu w Opolu oszalała. Także po występie nie dawała artystce spokoju, skandując głośno "Iza, Iza, iza". Swoją drogą Izabela Trojanowska początkowo nie wiedziała, o czym jest kawałek "Wszystko, czego dziś chcę", do którego muzykę skomponował Romuald Lipko, a słowa napisał Andrzej Mogielnicki.

Andrzej, gdybym ja wiedziała, o czym jest ta piosenka, nigdy bym jej nie zaśpiewała. Przecież to żądanie orgazmu. No, bo jak inaczej zinterpretować słowa "wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę, tam i z powrotem, z ramion twych wprost do nieba". Mnie dziewczynie z prowincji, nie przyszło do głowy, co tak naprawdę te słowa mogą znaczyć