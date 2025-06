Opole 2025: Jubileusz Jacka Cygana bez Ryszarda R.

W ostatnim dniu 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu odbył się jubileusz Jacka Cygana (74 l.), który 6 lipca będzie świętował swoje 75. urodziny. Podczas koncertu "Trzy ćwiartki Jacka Cygana" na opolskiej scenie miał pojawić się również Ryszard Rynkowski (73 l.), z którym tekściarz współpracuje od wielu lat. To dla niego napisał teksty do takich przebojów, jak "Wypijmy za błędy" czy "Jedzie pociąg".

To właśnie te utwory miały wybrzmieć wczoraj na opolskiej scenie. Jednak na kilka godzin przed startem koncertu, okazało się, że Ryszard Rynkowski nie pojawi się na festiwalu w Opolu. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że artysta w drodze do stolicy polskiej piosenki miał wypadek samochodowy. Artysta miał spowodować wypadek przez utrudniające jazdę warunki atmosferyczne. Menadżer muzyka przekonywał "Super Express", że oślepiło go słońce.

Podczas koncertu Jacek Cygan zwrócił się do zgromadzonej w Amfiteatrze Tysiąclecia publiczności i stwierdził, że artysta "trochę się potłukł". Poprosił widownię, by podziękowała muzykowi i zaśpiewała dla niego "Jedzie pociąg z daleka". Po chwili zabrzmiało gromkie "dziękujemy", a publiczność razem z tekściarzem zaśpiewała kultowy utwór. Decyzją organizatorów imprezy "Wypijmy za błędy" zostało usunięte z programu.

Słuchajcie, oczywiście to nie byłoby fair, gdyby ktoś zaśpiewał w zastępstwie "Wypijmy za błędy", bo Rysia się nie da zastąpić - mówił ze sceny Jacek Cygan.

Ryszard R. usłyszał zarzut jazdy po alkoholu

W poniedziałkowy poranek okazało się, że prawda na temat wypadku Ryszarda Rynkowskiego jest inna. Reporterowi "Super Expressu" udało się porozmawiać z policją, która przekazała, że do kolizji doszło nie w niedzielę, ale dzień wcześniej. W sobotę koło godziny 12, w gminie Zbiczno, volkswagen podjął próbę wyprzedzania. Jadąc środkiem drogi uderzył w bok jadącego z naprzeciwka opla. Kierowca pojazdu poznał, że za kierownicą volkswagena siedział znany piosenkarz - Ryszard Rynkowski.

Artysta miał uciec z miejsca zdarzenia, ale policja udała się do jego miejsca zamieszkania. Mundurowi przewieźli go na komendę policji w Brodnicy. Tam został przebadany alkomatem. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu!

W jego krwi było 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości - mówił nam młodszy aspirant, Paweł Dominiak, rzecznik prasowy brodnickiej policji.

Nie mogę potwierdzić jego nazwiska. Potwierdzam, że sprawcą kolizji był Ryszard R. - ujawnił z kolei prok. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Muzyk usłyszał zarzut jazdy po alkoholu. Grozi mu do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Ryszard Rynkowski przyznał się do winy, ale odmówił składania zeznań.

"Fakt" zwrócił się z prośbą o komentarz do Jacka Cygana, który wczoraj wieczorem dziękował w Opolu swojemu przyjacielowi. Legendarny tekściarz nie był jednak zbyt rozmowny.

Nie wiedziałem o tym - stwierdził krótko Jacek Cygan.

