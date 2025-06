Ryszard R. usłyszał zarzut jazdy po alkoholu! Policja ujawnia, ile miał promili, gdy spowodował kolizję

"Super Express" ustalił, że znany piosenkarz Ryszard R. prowadził auto w sobotę przed południem w okolicy swojego domu w Brodnicy. Spowodował kolizję wjeżdżając w inne auto. Menadżer muzyka przekonywał "Super Express", że oślepiło go słońce, ale naszemu reporterowi udało się porozmawiać z policją. Okazuje się, że Ryszardowi R. grożą 3 lata więzienia, bo według policji - kolizję drogową spowodował, mając co najmniej 1,6 promila alkoholu we krwi!

i Autor: Akpa