Zapłakana Edyta Górniak pożegnała się z widzami. "Dziękuję za wszystkie lata"

Edyta Górniak niespodziewanie poinformowała, że po raz ostatni wystąpi na festiwalu w Opolu. Podczas próby do koncertu nie mogła powstrzymać łez. Wielkie emocje towarzyszyły jej również kilka godzin później, gdy ostatni raz zaśpiewała "To nie ja". "To było moje pożegnanie" - powiedziała wyraźnie wzruszona.