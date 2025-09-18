Historia miłości Edyty i Ryszarda Rynkowskich

W czwartek, 18 września w mediach ukazała się informacja o śmierci ukochanej żony Ryszarda Rynkowskiego, Edyty. Miała zaledwie 52 lata. W sprawie prowadzone jest dochodzenie. Wykluczono już udział osób trzecich.

Niespodziewana śmierć Edyty Rynkowskiej to kolejna ogromna tragedia w życiu artysty. Pierwszą żonę, Hannę, poślubił w 1973 roku. Po pięciu latach na świecie pojawiła się ich córka, Marta. Rodzinne szczęście przerwała choroba. Ryszard Rynkowski opiekował się żoną, gdy ta zmagała się z rakiem piersi. Jej śmierć w 1996 roku była dla niego ogromnym ciosem.

Przez wiele lat artysta nie wyobrażał sobie, by u jego boku mogła pojawić się inna kobieta. Aż do czasu. Kilka lat po śmierci pierwszej żony na jego drodze stanęła młodsza o 22 lata Edyta. Po raz pierwszy spotkali się po jednym z koncertów. Kobieta była jego oddaną fanką. Po występie poprosiła go o autograf.

Podpisywałem, podpisywałem, a w pewnej chwili podniosłem wzrok i zobaczyłem przed sobą piękną dziewczynę z ogromnymi oczami. To było olśnienie - mówił w "Vivie!".

Młodziutka fanka również była nim oczarowana. Kilka godzin po spotkaniu zebrała się na odwagę, zadzwoniła do jego hotelu i poprosiła o połączenie z pokojem muzyka. Po chwili byli już umówieni na spotkanie. Uczucie rodziło się powoli. Ryszard Rynkowski nie chciał od razu skakać na głęboką wodę. Był świadomy, że przez znaczną różnicę wieku, ich związek nie będzie zbyt dobrze postrzegany.

Nie chciałem o nim mówić przed podjęciem ostatecznej decyzji. Mieliśmy z Edytą wątpliwości, bo różnica wieku między nami wynosi 22 lata - wspominał Rynkowski w "Vivie".

Ryszard Rynkowski przeszedł załamanie nerwowe. Żona zawiadomiła policję

Długo ukrywali swoje uczucie przed innymi. Nawet rodziną.

Pamiętam, jak umówiliśmy się na pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Ona, że do Krakowa. Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie. Modliłem się, żeby nikt ze znajomych nas nie zobaczył. I oczywiście, że zobaczył. (...) Na początku Edyta też ukrywała naszą znajomość. Rodzice w Tychach nie wiedzieli, z kim ich córka jeździ w góry. Babcia się dziwiła, dlaczego wnuczka zakłada na te wyprawy buty na wysokim obcasie. A my jechaliśmy do Bielska-Białej rozerwać się - przyznał.

Z czasem przestali się ukrywać. Pobrali się w 2006 roku w kaplicy zamkowej na Szczytniku, w Górach Stołowych. Na pomysł, by to właśnie tam wymienili się obrączkami wpadł przyjaciel Ryszarda Rynkowskiego, misjonarz Janusz Jezusem. A jak stwierdził muzyk, "Jezuskowi się nie odmawia". Dwa lata później urodził się syn pary, Ryszard junior.

Małżeństwo Edyty i Ryszarda Rynkowskiego przetrwało wiele burz. W 2016 roku ich małżeństwo zawisło na włosku. Muzyk przeszedł wtedy załamanie nerwowe. Sytuacja była bardzo poważna. Rynkowski będąc pod wpływem alkoholu, próbował odebrać sobie życie pod swoim domem w Brodnicy. Stanowił również niebezpieczeństwo dla 8-letniego wtedy syna. Edyta Rynkowska zadzwoniła po policję. Piosenkarz został zatrzymany i przewieziony do szpitala na obserwację.

Mimo tego trudnego momentu małżeństwo przetrwało, a Edyta została przy mężu, wspierając go w walce o lepsze życie. Pomagała mu również, gdy podczas lockdownu nie mógł koncertować, co mocno odbiło się na finansach rodziny. W tym trudnym czasie żona czuwała nad zdrowiem psychicznym Rynkowskiego.

