Ryszard Rynkowski był nietrzeźwy podczas wypadku! Są ostateczne wyniki badań!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
Mariusz Korzus
2025-09-09 18:32

W połowie czerwca Ryszard Rynkowski spowodował stłuczkę, a potem oddalił się z miejsca zdarzenia. Wstępne badania wykazały, że był pod wpływem alkoholu. Muzyk bronił się twierdząc, że pił dopiero po wypadku. Prokuratura przekazała właśnie nowe ustalenia, które zaprzeczają wersji artysty. Wiadomo już, ile miał promili podczas kolizji.

Ryszard Rynkowski spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia

Ryszard Rynkowski (73 l.) miał być jedną z gwiazd opolskiego koncertu "Trzy ćwiartki Jacka Cygana". Na kilka godzin przed wydarzeniem informowaliśmy, że muzyk spowodował kolizję, wjeżdżając w inne auto. Menadżer artysty przekonywał "Super Express", że oślepiło go słońce, ale prawda okazała się być zgoła inna.

W poniedziałek, 16 czerwca policja poinformowała, że Ryszard Rynkowski został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Według funkcjonariuszy piosenkarz miał co najmniej 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, gdy pod Brodnicą (woj. kujawsko-pomorskie) spowodował kolizję drogową .Artysta miał uciec z miejsca zdarzenia, ale policja udała się do jego miejsca zamieszkania. Mundurowi przewieźli go na komendę policji w Brodnicy. 

Muzyk usłyszał zarzut jazdy po alkoholu. Grozi mu do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Ryszard Rynkowski początkowo przyznał się do winy, ale odmówił składania zeznań. Po wybuchu całej afery wydał również oświadczenie, w którym przeprosił swoich fanów.

Ryszard Rynkowski prowadził pod wpływem? Są ostateczne wyniki badań

Śledztwo trwało, a piosenkarz utrzymywał, że w chwili kolizji był trzeźwy. Alkohol miał wypić dopiero w domu, by "dojść do siebie" po wypadku. W wysłanym mediom oświadczeniu jego przedstawiciele przekazali, że są pewne niejasności w sprawie. W toku prowadzonego dochodzenia prokuratura podjęła decyzję o zleceniu wykonania tzw. opinii retrospektywnej. Ma ona na celu ustalenie, jakie było faktyczne stężenie alkoholu we krwi muzyka w momencie wypadku.

We wtorek, 9 września przekazano nowe informacje. Biegli z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie przekazali Prokuraturze Rejonowej w Brodnicy wyniki badań. Potwierdzają one, że Ryszard Rynkowski w dniu 14 czerwca prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Stężenie alkoholu etylowego w organizmie muzyka wynosiło 1,84 promila.

Zakończenie sprawy planowane jest na koniec września 2025 r.

