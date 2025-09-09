Ryszard Rynkowski spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia

Ryszard Rynkowski (73 l.) miał być jedną z gwiazd opolskiego koncertu "Trzy ćwiartki Jacka Cygana". Na kilka godzin przed wydarzeniem informowaliśmy, że muzyk spowodował kolizję, wjeżdżając w inne auto. Menadżer artysty przekonywał "Super Express", że oślepiło go słońce, ale prawda okazała się być zgoła inna.

W poniedziałek, 16 czerwca policja poinformowała, że Ryszard Rynkowski został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Według funkcjonariuszy piosenkarz miał co najmniej 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, gdy pod Brodnicą (woj. kujawsko-pomorskie) spowodował kolizję drogową .Artysta miał uciec z miejsca zdarzenia, ale policja udała się do jego miejsca zamieszkania. Mundurowi przewieźli go na komendę policji w Brodnicy.

Muzyk usłyszał zarzut jazdy po alkoholu. Grozi mu do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Ryszard Rynkowski początkowo przyznał się do winy, ale odmówił składania zeznań. Po wybuchu całej afery wydał również oświadczenie, w którym przeprosił swoich fanów.

Ryszard Rynkowski prowadził pod wpływem? Są ostateczne wyniki badań

Śledztwo trwało, a piosenkarz utrzymywał, że w chwili kolizji był trzeźwy. Alkohol miał wypić dopiero w domu, by "dojść do siebie" po wypadku. W wysłanym mediom oświadczeniu jego przedstawiciele przekazali, że są pewne niejasności w sprawie. W toku prowadzonego dochodzenia prokuratura podjęła decyzję o zleceniu wykonania tzw. opinii retrospektywnej. Ma ona na celu ustalenie, jakie było faktyczne stężenie alkoholu we krwi muzyka w momencie wypadku.

We wtorek, 9 września przekazano nowe informacje. Biegli z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie przekazali Prokuraturze Rejonowej w Brodnicy wyniki badań. Potwierdzają one, że Ryszard Rynkowski w dniu 14 czerwca prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Stężenie alkoholu etylowego w organizmie muzyka wynosiło 1,84 promila.

Zakończenie sprawy planowane jest na koniec września 2025 r.

