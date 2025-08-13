Dalsze ruchy prokuratury w sprawie Rynkowskiego. Będzie opinia biegłego

Ryszard Rynkowski usłyszał już zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Informacje te potwierdzono w komunikatach prokuratury. Jak wynika z oficjalnych ustaleń, muzyk przyznał się do winy. Sprawa jest w toku, a śledczy wykonują kolejne czynności procesowe przewidziane w tego typu postępowaniach.

Jakie było stężenie alkoholu we krwi Rynkowskiego?

W toku prowadzonego dochodzenia prokuratura podjęła decyzję o zleceniu wykonania tzw. opinii retrospektywnej. Ma ona na celu ustalenie, jakie było faktyczne stężenie alkoholu we krwi Ryszarda Rynkowskiego w momencie zdarzenia drogowego. Tego rodzaju opinia biegłych jest tworzona na podstawie dostępnych danych, w tym wyników badania alkomatem, parametrów fizycznych osoby badanej oraz informacji o tym, co i w jakiej ilości spożywała.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu, prokurator Andrzej Kukawski, przekazał Faktowi, że oprócz oczekiwania na opinię biegłych, trwają także inne czynności procesowe. Jak wyjaśnił, w ramach postępowania ustala się m.in. informacje dotyczące karalności podejrzanego, wywiadu środowiskowego. oraz przesłuchanie świadków. Prokuratura wykonuje również wywiad środowiskowy, a także przesłuchuje świadków zdarzenia. Są to działania, które w takich sprawach mają na celu zebranie pełnego materiału dowodowego. Zobacz też: Co dalej z Ryszardem Rynkowskim? Po jeździe pod wpływem podjął ważną decyzję

Prokurator działa dalej

Według zapowiedzi prokuratury, opinia retrospektywna powinna być gotowa do końca sierpnia 2025 roku. Dopiero po jej uzyskaniu i analizie wszystkich zebranych dowodów, możliwe będzie podjęcie decyzji, co do dalszych kroków procesowych w tej sprawie.

Z tego, co wiem, ta opinia retrospektywna ma zostać sporządzona do końca sierpnia. Natomiast robimy inne rzeczy, to, co zawsze robi się w tego typu dochodzeniach: dane o karalności, świadkowie, wywiad środowiskowy i inne czynności.

- powiedział Faktowi prokurator Andrzej Kukawski. Czyta też: Ryszard Rynkowski może słono zapłacić za jazdę pod wpływem. Co z jego koncertami?

W mediach szumi, prokuratura robi swoje

Sprawa Ryszarda Rynkowskiego jest szeroko komentowana w mediach ze względu na popularność artysty. Jednak na obecnym etapie śledczy koncentrują się na procedurach dowodowych, które pozwolą ustalić pełny przebieg i okoliczności zdarzenia. Prokuratura podkreśla, że prowadzi postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem wszystkich procedur wymaganych w tego typu przypadkach.

