Szokujące nagranie z Katarzyną Bosacką! Miała obrazić Polki i zachwalać „cudowną formułę”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-13 8:11

W sieci krąży nagranie, w którym Katarzyna Bosacka zachwala tajemniczy środek na powiększenie biustu, przy okazji obrażając wiele Polek. Padły słowa, które wywołały burzę: „Nazwałam głupimi te, które wciąż powiększają biust operacjami”. Problem w tym, że dziennikarka nigdy tego nie powiedziała - to spreparowana reklama, w którą perfidnie wmanewrowano jej wizerunek. Bosacka odniosła się do sprawy na swoim profilu, nie kryjąc oburzenia.

Katarzyna Bosacka

i

Autor: Akpa/Instgram/ AKPA

Nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych, ma szokujący początek. Widzimy w nim Katarzynę Bosacką, a w tle słyszymy słowa:

Nazwałam głupimi te, które w środku 2025 roku wciąż próbują unieść i powiększyć biust wyłącznie za pomocą operacji plastycznej.

Taki cytat, przypisany popularnej dziennikarce, momentalnie wzbudził emocje wśród internautów.

„Cudowna formuła” zamiast skalpela?

W nagraniu Bosacka ma rzekomo zachwalać „naturalne metody” powiększania biustu. Padają obietnice:

Ta formuła pomogła już tysiącom kobiet unieść i powiększyć biust o kilka rozmiarów

– słyszymy w "reklamie".

Twórcy fałszywego materiału przekonują, że produkt „daje ten sam efekt wizualny, ale bez skalpela, bez bólu i bez hormonów”. Padają także szczegóły o rzekomym działaniu: „Pobudza produkcję kolagenu, wzmacnia wewnętrzne tkanki, poprawia mikrokrążenie”.

Autorzy fejka wkładają w usta Katarzyny Bosackiej ostrą krytykę chirurgii plastycznej. Padają stwierdzenia o bólu, narkozie, długiej rekonwalescencji, bliznach i ryzyku nowotworów. Wszystko to zestawione z „magicznie” działającym środkiem, którego nazwy nie podano, ale który - według nagrania - miałby być bezpieczny i skuteczny.

Reakcja Bosackiej: „Jestem w szoku”

Dziennikarka szybko zareagowała, publikując na swoim oficjalnym profilu fragment tej zmanipulowanej reklamy. Opisała go wprost:

Jestem w szoku, że można tak perfidnie wykorzystać czyjś wizerunek posługując się sztuczną inteligencją. Nie wierzcie we wszystko, co widzicie w sieci. To fake news”.

Jej wpis to jasne ostrzeżenie dla fanów, by nie dali się nabrać na tego typu manipulacje.

Manipulacja, która uderza w wizerunek

To typowy przykład oszustwa, w którym wizerunek oraz głos znanej osoby jest wykorzystywany bez jej zgody do promocji wątpliwych produktów. Tego typu działania nie tylko wprowadzają odbiorców w błąd, ale też mogą poważnie nadszarpnąć reputację ofiary takiego procederu.

Katarzyna Bosacka
15 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FAKE NEWS
KATARZYNA BOSACKA