Szokujące nagranie z Katarzyną Bosacką! Miała obrazić Polki i zachwalać „cudowną formułę”

Nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych, ma szokujący początek. Widzimy w nim Katarzynę Bosacką, a w tle słyszymy słowa:

Nazwałam głupimi te, które w środku 2025 roku wciąż próbują unieść i powiększyć biust wyłącznie za pomocą operacji plastycznej.

Taki cytat, przypisany popularnej dziennikarce, momentalnie wzbudził emocje wśród internautów.

„Cudowna formuła” zamiast skalpela?

W nagraniu Bosacka ma rzekomo zachwalać „naturalne metody” powiększania biustu. Padają obietnice:

Ta formuła pomogła już tysiącom kobiet unieść i powiększyć biust o kilka rozmiarów

– słyszymy w "reklamie".

Twórcy fałszywego materiału przekonują, że produkt „daje ten sam efekt wizualny, ale bez skalpela, bez bólu i bez hormonów”. Padają także szczegóły o rzekomym działaniu: „Pobudza produkcję kolagenu, wzmacnia wewnętrzne tkanki, poprawia mikrokrążenie”.

Autorzy fejka wkładają w usta Katarzyny Bosackiej ostrą krytykę chirurgii plastycznej. Padają stwierdzenia o bólu, narkozie, długiej rekonwalescencji, bliznach i ryzyku nowotworów. Wszystko to zestawione z „magicznie” działającym środkiem, którego nazwy nie podano, ale który - według nagrania - miałby być bezpieczny i skuteczny.

Reakcja Bosackiej: „Jestem w szoku”

Dziennikarka szybko zareagowała, publikując na swoim oficjalnym profilu fragment tej zmanipulowanej reklamy. Opisała go wprost:

Jestem w szoku, że można tak perfidnie wykorzystać czyjś wizerunek posługując się sztuczną inteligencją. Nie wierzcie we wszystko, co widzicie w sieci. To fake news”.

Jej wpis to jasne ostrzeżenie dla fanów, by nie dali się nabrać na tego typu manipulacje.

Manipulacja, która uderza w wizerunek

To typowy przykład oszustwa, w którym wizerunek oraz głos znanej osoby jest wykorzystywany bez jej zgody do promocji wątpliwych produktów. Tego typu działania nie tylko wprowadzają odbiorców w błąd, ale też mogą poważnie nadszarpnąć reputację ofiary takiego procederu.