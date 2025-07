Ryszard Rynkowski oskarżony. Pojawiły się nowe fakty w sprawie, a prokuratura ujawnia ważną kwestię

Ryszard Rynkowski oskarżony. Pojawiły się nowe fakty w sprawie

Wokół Ryszarda Rynkowskiego znowu zrobiło się głośno, kiedy to 14 czerwca 2025 doszło do kolizji z jego udziałem w miejscowości Zbiczno (woj. kujawsko-pomorskie). Po artysta oddali się z miejsca wypadku i został zatrzymany przez policję dopiero w swoim domu, gdzie funkcjonariusz przeprowadzili badanie alkomatem. To wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Adwokat artysty, mec. Adam Kozioziembski, podkreślił, że z racji, że badanie alkomatem przeprowadzono dopiero półtorej godziny po zdarzeniu, mogło ono wpłynąć na wynik. Prawnik sugeruje tym samym, że piosenkarz mógł spożyć alkohol dopiero po kolizji. Ryszard Rynkowski usłyszał już zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, co grozi karą do 3 lat więzienia oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Teraz pojawiły się jednak nowe fakty w sprawie, o czym poinformował w rozmowie z Faktem prokurator Andrzej Kukawski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Rynkowski przyznał się do winy. Padła ważna data

Jak się okazuje, Ryszard Rynkowski przyznał się do prowadzenia auta pod wpływem alkoholu, jednak nie złożył szczegółowych wyjaśnień.

Przyznał się do tego, że był pod wpływem alkoholu, natomiast nie wyjaśnił wszystkiego tak szczegółowo, jak byśmy tego oczekiwali lub jak chcielibyśmy wiedzieć. Musimy jeszcze poczekać

- powiedział Faktowi prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Nie tłumaczył, dlaczego wsiadł za kierownicę po alkoholu

- dodał prokurator. Prokuratura oczekuje teraz na opinię retrospektywną biegłego, która pomoże ustalić dokładne stężenie alkoholu w organizmie Rynkowskiego w momencie kolizji.

W sierpniu coś będzie wiadomo. Czekamy na opinię retrospektywną

- podkreślił prokurator Kukawski.

Czym jest opinia retrospektywna?

Opinia retrospektywna biegłego jest cennym narzędziem w postępowaniach sądowych i administracyjnych, pozwalającym na odtworzenie stanu faktycznego, przyczyn, przebiegu lub skutków zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Opinia retrospektywna w sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu jest skomplikowaną ekspertyzą, która na podstawie parametrów fizycznych danej osoby, tego, co spożywała, oraz wyników wskazanych przez analizator wydechu, pomoże biegłym określić, jakie było dokładne stężenie alkoholu w organizmie artysty w chwili, gdy doszło do kolizji.