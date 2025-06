Ryszard Rynkowski miał nie składać wyjaśnień. A jednak coś powiedział prokuraturze!

Ryszard Rynkowski popełnił katastrofalny błąd i wsiadł za kierownicę swojego auta, będąc pod wpływem alkoholu. Nie dość, że jechał w stanie nietrzeźwości, to jeszcze miał stłuczkę i nie poczekał na policję na miejscu zdarzenie. W efekcie nie udało mu się wystąpić podczas festiwalu w Opolu, za to spędził noc na policyjnym "dołku". Zaraz po zdarzeniu pojawiła się informacja, że przyznał się do winy, ale nie złożył wyjaśnień. Teraz okazuje się, że coś jednak powiedział!