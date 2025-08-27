Ta sprawa zbulwersowała wszystkich! W połowie czerwca Ryszard Rynkowski, jeden z najbardziej znanych piosenkarzy w Polsce, miał wystąpić na festiwalu w Opolu, ale na niego nie dotarł. Okazało się, że zamiast tego brał udział w stłuczce i spędził noc na policyjnym dołku. O kolizji zrobiło się bardzo głośno.

Rynkowski po spowodowaniu stłuczki trafił na noc do policyjnej izby. Artysta, jak twierdzi policja, był pod wpływem alkoholu, na dodatek, po tym, jak otarł auto innego kierowcy, uciekł z miejsca zdarzenia. Gdy dotarli do niego funkcjonariusze i dmuchnął w balonik, w wydychanym powietrzu miał 1,6 promila alkoholu.

Od tej afery minęły 2 miesiące. I nastąpił zwrot akcji.

Zobacz także: Dalsze ruchy prokuratury w sprawie Rynkowskiego. Będzie opinia biegłego

Rynkowski uciekł z miejsca wypadku

Ryszarda Rynkowskiego nie potrzeba nikomu przedstawiać. To piosenkarz o wielkiej wrażliwości. Teksty jego utworów od lat nuci cała Polska. Gwiazdor mieszka koło Brodnicy. 14 czerwca miał wystąpić na festiwalu w Opolu, ale nie dojechał na koncert jubileuszowy Jacka Cygana.

Okazało się, że znany piosenkarz nie dotarł do Opola, bo spowodował stłuczkę. Miał pecha - poszkodowany kierowca rozpoznał go za kierownicą samochodu i wezwał policję. Piosenkarz odjechał z miejsca zdarzenia, więc stróże prawa podjechali do domu Rynkowskiego. Tam przebadano go alkomatem. Artysta w wydychanym powietrzu miał 1,6 promila alkoholu. Rynkowskiemu zabrano prawo jazdy i postawiono zarzut jazdy pod wpływem alkoholu. Grozi mu za to do trzech lat więzienia.

Zobacz także: Ryszard Rynkowski oskarżony. Pojawiły się nowe fakty w sprawie, a prokuratura ujawnia ważną kwestię

Teraz nie przyznaje się do winy

Na razie nie wiadomo czy znany piosenkarz stanie przed sądem. Gwiazdor nie przyznaje się do winy! Rynkowski twierdzi, że alkohol pił ze stresu po stłuczce. Ponieważ wszystkie wątpliwości wpływają na korzyść podejrzanego, dla całej sprawy najważniejsza będzie opinia retrospektywna. Właśnie wylądowała na biurku prokuratora w Brodnicy.

Prokuratura poprosiła biegłych o opinię retrospektywną, by obalić linię obrony Rynkowskiego. To ona odpowie na pytanie, czy linia obrony Rynkowskiego jest prawdziwa. Biegli już wydali opinię, ale to nie koniec.

Jak nam się udało ustalić, teraz trwa jej analizowanie. W poniedziałek prokurator ma zdecydować, czy opinia obala linię obrony Rynkowskiego. Sprawa nadal jest w toku.

Zobacz także: Ryszard Rynkowski może słono zapłacić za jazdę pod wpływem. Co z jego koncertami?

Zobacz więcej zdjęć. Te gwiazdy wsiadły za kółko będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Potem gęsto się z tego tłumaczyli!

Ryszard Rynkowski miał wypadek! Był w drodze na festiwal w Opolu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.