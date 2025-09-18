Dramat Ryszarda Rynkowskiego. Głośna sprawa z wypadkiem, a teraz tragiczne wieści o ukochanej żonie

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-09-18 21:24

Ryszard Rynkowski musi zmierzyć się z prawdziwym dramatem. Niedawno sporo mówiło się o jego problemach związanych z wypadkiem samochodowym i ucieczce z miejsca stłuczki. Teraz wiadomo już, że artysta otrzymał jeszcze większy cios od życia - media obiegła informacja o nagłej śmierci małżonki piosenkarza.

Super Express Google News

Ryszard Rynkowski ma przed sobą bardzo trudny czas. Gwiazdor stracił ukochaną żonę i po raz drugi został wdowcem. 18 września media obiegła informacja o śmierci Edyty Rynkowskiej, z którą piosenkarz ożenił się w 2006 r. i doczekał syna. Niestety, dla artysty to druga tak ogromna strata.

W 1996 r. zmarła pierwsza żona piosenkarza, Hanna. Wówczas artysta opiekował się chorą małżonką, z którą spędził ponad 20 lat i wychował córkę Martę.

Druga małżonka, Edyta, miała tylko 52 lata. Zmarła w momencie, gdy artysta mierzy się z poważnymi oskarżeniami.

Zobacz także: Nie żyje Edyta Rynkowska. Ukochana żona Ryszarda Rynkowskiego miała zaledwie 52 lata

Dramat Rynkowskiego. Wypadek pod wpływem, śmierć ukochanej partnerki

W połowie czerwca Ryszard Rynkowski uczestniczył w kolizji drogowej pod Brodnicą, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Gdy do jego domu weszli policjanci, okazało się, że artysta w wydychanym powietrzu miał 1,6 promila alkoholu. Artysta utrzymywał, że spożywał alkohol dopiero po incydencie. Rynkowskiemu zabrano prawo jazdy i postawiono zarzut jazdy pod wpływem alkoholu. Grozi mu za to do trzech lat więzienia.

Gwiazdor nie przyznawał się do winy, twierdził, że alkohol pił ze stresu po stłuczce.

Zobacz także: Ryszard Rynkowski był nietrzeźwy podczas wypadku! Są ostateczne wyniki badań

Tymczasem we wrześniu biegli z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie przekazali Prokuraturze Rejonowej w Brodnicy wyniki badań. Te potwierdziły, że Ryszard Rynkowski 14 czerwca prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Stężenie alkoholu etylowego w organizmie muzyka wynosiło 1,84 promila.

Sprawa wciąż jest w toku, ale jej zakończenie było planowane na koniec września 2025 r.

Zobacz także: Ryszard Rynkowski może słono zapłacić za jazdę pod wpływem. Co z jego koncertami?

Czy coś w tej kwestii ulegnie zmianie ze względu na nagłą śmierć małżonki Rynkowskiego? Tego nie wiadomo. Pewne jest, że gwiazdor mierzy się teraz nie tylko z oskarżeniami, ale i osobistą tragedią.

Zobacz także: Ryszard Rynkowski zakochał się w dużo młodszej fance. Długo ukrywali swoją miłość

Edyta Rynkowska odeszła niespodziewanie

Informacja o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego pojawiła się w mediach w czwartek 18 września. Portal bydgoszcz.tvp.pl przekazał, że o godzinie 15:30 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrało zgłoszenie w sprawie śmierci kobiety.

Jak udało nam się ustalić, na miejscu obecni byli prokurator dyżurny z Brodnicy oraz lekarz, który stwierdził, że do śmierci najprawdopodobniej doszło w wyniku schorzeń. Według wstępnych ustaleń wykluczono udział osób trzecich. W sprawie niespodziewanej śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego prowadzone jest śledztwo.

Zobacz także: 1,6 promila u Ryszarda Rynkowskiego. Piosenkarz tłumaczy się, a śledczy mają wątpliwości

Rynkowski z drugą małżonką spędził ponad 20 lat. Poznał ją kilka lat po śmierci pierwszej. Ponieważ była dużo młodsza, ukrywali swój związek. W końcu jednak wyjawili prawdę o swojej relacji, a 19 lat temu pobrali się. W 2008 r. doczekali się syna Ryszarda.

Zobacz więcej zdjęć. Nie żyje Edyta Rynkowska. Żona Ryszarda Rynkowskiego miała zaledwie 52 lata

Ryszard Rynkowski miał wypadek! Był w drodze na festiwal w Opolu
Edyta i Ryszard Rynkowscy
17 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYNKOWSKI
ŻONA
NIE ŻYJE
RYSZARD RYNKOWSKI