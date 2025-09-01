1,6 promila u Ryszarda Rynkowskiego. Piosenkarz tłumaczy się, a śledczy mają wątpliwości

Ryszard Rynkowski w drodze na festiwal w Opolu spowodował kolizję i odjechał z miejsca zdarzenia. Gdy policja dotarła do jego domu pod Brodnicą (woj. kujawsko-pomorskie), badanie alkomatem wykazało 1,6 promila alkoholu. Znany piosenkarz twierdzi, że pił dopiero po stłuczce, aby rozładować stres. Prokuratura powołała biegłych, którzy mieli ustalić, czy to możliwe. Ich opinia właśnie trafiła do śledczych.

Ta sprawa odbiła się szerokim echem. W połowie czerwca Ryszard Rynkowski, jeden z najbardziej znanych polskich piosenkarzy, miał wystąpić na festiwalu w Opolu, jednak na koncert nie dotarł. Zamiast tego trafił do policyjnej izby zatrzymań.

14 czerwca pod Brodnicą artysta otarł swoim samochodem inne auto i odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca rozpoznał go i wezwał policję. Funkcjonariusze szybko ustalili adres piosenkarza i zastali go w domu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,6 promila alkoholu.

Rynkowskiemu odebrano prawo jazdy i postawiono zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn grozi mu do 3 lat więzienia.

Sam piosenkarz nie przyznaje się do winy. Utrzymuje, że alkohol wypił dopiero po zdarzeniu – ze stresu, aby „dojść do siebie”. Kluczowe znaczenie ma więc tzw. opinia retrospektywna biegłych, która powinna odpowiedzieć na pytanie, czy w chwili kolizji rzeczywiście był pijany.

Dokument już trafił do prokuratury, ale nie zawiera jednoznacznej odpowiedzi. – Dlatego wystąpiliśmy o opinię uzupełniającą do dwóch biegłych – przekazała „Super Expressowi” prokurator Alina Szram, Prokurator Rejonowa w Brodnicy.

Na razie nie wiadomo, czy sprawa trafi do sądu. Jedno jest pewne – wizerunek artysty, którego piosenki nuci cała Polska, został mocno nadszarpnięty.

