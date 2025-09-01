1,6 promila u Ryszarda Rynkowskiego. Piosenkarz tłumaczy się, a śledczy mają wątpliwości

Ta sprawa odbiła się szerokim echem. W połowie czerwca Ryszard Rynkowski, jeden z najbardziej znanych polskich piosenkarzy, miał wystąpić na festiwalu w Opolu, jednak na koncert nie dotarł. Zamiast tego trafił do policyjnej izby zatrzymań.

14 czerwca pod Brodnicą artysta otarł swoim samochodem inne auto i odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca rozpoznał go i wezwał policję. Funkcjonariusze szybko ustalili adres piosenkarza i zastali go w domu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,6 promila alkoholu.

Rynkowskiemu odebrano prawo jazdy i postawiono zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn grozi mu do 3 lat więzienia.

Sam piosenkarz nie przyznaje się do winy. Utrzymuje, że alkohol wypił dopiero po zdarzeniu – ze stresu, aby „dojść do siebie”. Kluczowe znaczenie ma więc tzw. opinia retrospektywna biegłych, która powinna odpowiedzieć na pytanie, czy w chwili kolizji rzeczywiście był pijany.

Dokument już trafił do prokuratury, ale nie zawiera jednoznacznej odpowiedzi. – Dlatego wystąpiliśmy o opinię uzupełniającą do dwóch biegłych – przekazała „Super Expressowi” prokurator Alina Szram, Prokurator Rejonowa w Brodnicy.

Na razie nie wiadomo, czy sprawa trafi do sądu. Jedno jest pewne – wizerunek artysty, którego piosenki nuci cała Polska, został mocno nadszarpnięty.