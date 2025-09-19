Przyczyna śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. "Ciało zostało zabezpieczone do sekcji"

18 września zmarła Edyta Rynkowska, druga żona Ryszarda Rynkowskiego, w wieku 52 lat.

Policja w Brodnicy otrzymała zgłoszenie o zgonie w jednym z mieszkań o godzinie 15:30. Prokuratura wstępnie miała wykluczyć udział osób trzecich, a ciało zabezpieczono do sekcji w celu ustalenia przyczyny śmierci.

Ryszard Rynkowski ma z Edytą Rynkowską 17-letniego syna Ryszarda juniora, którego poczęcie artysta wiązał z pobytem w Lourdes.

Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje. Przyczyny śmierci Edyty Rynkowskiej

Nie żyje Edyta Rynkowska, druga żona Ryszarda Rynkowskiego. Pierwsza - Hanna - zmarła w 1996 roku. Przez cztery lata ciężko chorowała, a słynny wokalista się nią opiekował. - Dopiero kiedy odeszła, ja się zorientowałem, jaka w domu jest pustka, ile ona zapełniała czasu i bytu, wychowanie córki i tak dalej. Ja byłem zajęty trochę swoją karierą, niestety, bardzo samolubnie, bardzo egoistycznie - wspomniał artysta w rozmowie z Radiem Puls. 10 lat po śmierci pierwszej żony Ryszard Rynkowski ożenił się po raz drugi. W czwartek, 18 września, Edyta Rynkowska zmarła, mając tylko 52 lata. Sprawę bada prokuratura i policja. Jaka była przyczyna śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego?

Wstępnie prokurator wykluczył udział osób trzecich. Ustalana będzie przyczyna śmierci kobiety

- powiedział bydgoskiemu oddziałowi TVP informator. Prawdopodobnie przyczyną śmierci Edyty Rynkowskiej była choroba. Wiadomo też, że ciało kobiety została zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

W czwartek 18 września, o godzinie 15:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań doszło do zgonu 52-letniej kobiety. Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji

przekazał TVP Bydgoszcz młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy policji w Brodnicy.

Ryszard Rynkowski junior to "dar od Matki Boskiej"

Ryszard Rynkowski z drugą żoną ma 17-letniego syna Ryszarda juniora. Wokalista jest też ojcem Marty (47 l.). Jej matką była pierwsza żona artysty. Syn przyszedł na świat, gdy wokalista miał już 57 lat. Para bardzo długo starała się o dziecko. Wokalista twierdzi, że narodziny Ryszarda juniora to "dar od Matki Boskiej".

Pojechaliśmy do Lourdes, do znajomych, i tam zanocowaliśmy. To był ten raz i następnego dnia Edycie kawa już tak nie smakowała jak wcześniej. Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli, co chce. Niewątpliwie Rysio począł się w Lourdes

- mówił Ryszard Rynkowski w rozmowie z "Vivą".

