Żona Ryszarda Rynkowskiego słynęła ze zjawiskowej urody. Jej zdjęcia z młodości powalają

W czwartek, 18 września, w Brodnicy zmarła Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego, w wieku 52 lat.

Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że do śmierci Edyty Rynkowskiej nie przyczyniły się osoby trzecie, prawdopodobną przyczyną zgonu była choroba.

Ryszard Rynkowski poznał swoją żonę, gdy ta była jego fanką. Słynęła ze zjawiskowej urody. Pobrali się w 2006 roku, a dwa lata później urodził się ich syn Ryszard junior.

Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje - ta smutna i szokująca wiadomość obiegła media w czwartek, 18 września. Edyta Rynkowska miała zaledwie 52 lata. Na poniedziałek zaplanowana jest sekcja zwłok kobiety. Ze wstępnych ustaleń prokuratury ma wynikać, że do śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego nie przyczyniły się osoby trzecie. Prawdopodobnie powodem zgonu była choroba. Z naszych ustaleń wynika, że Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu swojej mamy w Brodnicy, gdzie od jakiegoś czasu wraz z mężem mieszkała. Słynny wokalista w chwili śmierci żony także znajdował się w lokalu. W mieszkaniu natomiast nie było ich 17-letniego syna.

Żona Ryszarda Rynkowskiego miała zjawiskową urodę

Artysta poznał swoją przyszłą żonę podczas podpisywania płyt. Młodsza od Ryszarda Rynkowskiego o 22 lata Edyta była bowiem jego fanką. - W pewnej chwili podniosłem wzrok i zobaczyłem przed sobą piękną dziewczynę z ogromnymi oczami. To było olśnienie - wspomniał wokalista w rozmowie z "Vivą". Zjawiskowa uroda kobiety początkowo była dla Ryszarda Rynkowskiego kłopotliwa. Osobliwie wyglądała jego pierwsza randka z Edytą. Miała ona miejsce w Krakowie.

Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie

- wyjaśniał artysta. Ostatecznie ani różnica wieku, ani sylwetki nie powstrzymała miłości. W 2006 roku - 10 lat po śmierci pierwszej żony Ryszarda Rynkowskiego - piosenkarz i jego fanka wzięli ślub. Dwa lata później - po długich staraniach - na świat przyszedł ich syn - Ryszard junior. Edyta Rynkowska niezbyt często pojawiała się na oficjalnych wydarzeniach, ale trochę jej zdjęć z różnych imprez się zachowało. Zawsze wyglądała perfekcyjnie.

