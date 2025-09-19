Nie żyje Edyta Rynkowska. Prokurator mówi o sekcji zwłok. Kiedy się odbędzie?

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie Brodnicy. Jak podała policja, zgłoszenie wpłynęło 18 września 2025 roku w godzinach popołudniowych. Na miejsce natychmiast udały się służby, jednak lekarz stwierdził zgon kobiety. Prokuratura wszczęła standardowe czynności procesowe, a ciało Edyty Rynkowskiej zabezpieczono do dalszych badań.

Dziś o godz. 15.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie Bronicy znaleziono ciało 52-letniej kobiety. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe a po ich zakończeniu decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok - przekazał Onetowi młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.

Będzie sekcja zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego

Śledczy podkreślają, że na tym etapie nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich. Jak przekazała prokurator Alina Szram, sekcja zwłok została zaplanowana na poniedziałek, 22 września 2025 roku, na godz. 9:00. Dopiero jej wyniki pozwolą jednoznacznie ustalić dokładną przyczynę śmierci.

Informacja o odejściu Edyty Rynkowskiej poruszyła opinię publiczną. Kobieta od lat towarzyszyła swojemu mężowi w karierze i życiu prywatnym, wspierając go w ważnych momentach. Para wzięła ślub w 2006 roku, a kilka lat później na świat przyszedł ich syn. Artysta niejednokrotnie podkreślał, jak wielką rolę odegrała Edyta w jego życiu.

W jednym z wywiadów wspominał ich pierwsze spotkania, które na zawsze zapisały się w jego pamięci:

Pamiętam, jak umówiliśmy się na pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Ona, że do Krakowa. Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie. Modliłem się, żeby nikt ze znajomych nas nie zobaczył. I oczywiście, że zobaczył - tak opowiadał Rynkowski w rozmowie z "Vivą".

Ich miłość, choć pełna różnic, przetrwała lata. Bliscy i przyjaciele podkreślają, że Edyta była osobą ciepłą, życzliwą i zawsze stawiała rodzinę na pierwszym miejscu. Jej nagła śmierć to ogromny cios dla najbliższych.

