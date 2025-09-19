Syn Rynkowskiego rozpacza po śmierci mamy. Dodał wzruszający wpis

Edyta Rynkowska, która wcześniej była wielką fanką piosenkarza, w 2006 roku została jego żoną. Od tego czasu stanowiła dla artysty ogromne wsparcie, towarzysząc mu w trudnych momentach życia prywatnego, w tym podczas załamania nerwowego w 2016 roku i niedawnej kontrowersji związanej z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. Para doczekała się wspólnie syna - Ryszarda juniora.

Zobacz też: Ryszard Rynkowski zakochał się w dużo młodszej fance. Długo ukrywali swoją miłość

17-letni syn Ryszarda Rynkowskiego żegna mamę we wzruszających słowach

Do tragicznego zdarzenia doszło w Brodnicy około godziny 15:30, kiedy to jeden z członków rodziny znalazł Edytę Rynkowską martwą w mieszkaniu. Na miejscu natychmiast pojawiła się policja oraz prokurator, którzy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz zewnętrzne oględziny zwłok. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Izabela Oliver, na ten moment wykluczono udział osób trzecich. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji, która ma się odbyć w poniedziałek. Wyniki badań mają wskazać przyczynę śmierci.

Syn pary, Ryszard junior, poruszył internautów szczerym wpisem na Facebooku, do którego dołączył wzruszającą fotografię matki w czarno-białych kolorach, z dłońmi ułożonymi w symbol serca. Pod postem natychmiast pojawiły się setki komentarzy pełnych współczucia.

Bardzo mi przykro, trudno w to uwierzyć - pisali internauci.

Zobacz też: Tajemnice małżeństwa Ryszarda Rynkowskiego. Kim była jego pierwsza żona?

Młody Ryszard w ten bardzo osobisty sposób podzielił się żalem po stracie najbliższej osoby. Chłopak dodał wzruszający opis:

Kocham Cię, Mamo - można było przeczytać w opisie fotografii.

Dla Ryszarda Rynkowskiego strata żony to ogromny cios. Edyta przez lata była nie tylko jego partnerką, ale i podporą w trudnych momentach życia prywatnego i zawodowego. Ich relacja była pełna miłości i wzajemnego szacunku.

Zobacz też: Przyczyna śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. "Ciało zostało zabezpieczone do sekcji"

Zobacz naszą galerię: Syn Rynkowskiego w żałobie po śmierci mamy. Dodał wzruszający wpis

Sonda Lubisz muzykę Ryszarda Rynkowskiego? Tak Nie