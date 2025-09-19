Syn Rynkowskiego rozpacza po śmierci mamy. Dodał wzruszający wpis

Świat polskiego show-biznesu pogrążył się w żałobie. W czwartek po południu zmarła Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego. Kobieta miała zaledwie 52 lata. Teraz smutne wieści postanowił skomentować syn pary, Ryszard junior, publikując w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie matki i wzruszający opis.

Edyta Rynkowska, która wcześniej była wielką fanką piosenkarza, w 2006 roku została jego żoną. Od tego czasu stanowiła dla artysty ogromne wsparcie, towarzysząc mu w trudnych momentach życia prywatnego, w tym podczas załamania nerwowego w 2016 roku i niedawnej kontrowersji związanej z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. Para doczekała się wspólnie syna - Ryszarda juniora.

17-letni syn Ryszarda Rynkowskiego żegna mamę we wzruszających słowach

Do tragicznego zdarzenia doszło w Brodnicy około godziny 15:30, kiedy to jeden z członków rodziny znalazł Edytę Rynkowską martwą w mieszkaniu. Na miejscu natychmiast pojawiła się policja oraz prokurator, którzy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz zewnętrzne oględziny zwłok. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Izabela Oliver, na ten moment wykluczono udział osób trzecich. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji, która ma się odbyć w poniedziałek. Wyniki badań mają wskazać przyczynę śmierci.

Syn pary, Ryszard junior, poruszył internautów szczerym wpisem na Facebooku, do którego dołączył wzruszającą fotografię matki w czarno-białych kolorach, z dłońmi ułożonymi w symbol serca. Pod postem natychmiast pojawiły się setki komentarzy pełnych współczucia.

Bardzo mi przykro, trudno w to uwierzyć - pisali internauci.

Młody Ryszard w ten bardzo osobisty sposób podzielił się żalem po stracie najbliższej osoby. Chłopak dodał wzruszający opis:

Kocham Cię, Mamo - można było przeczytać w opisie fotografii.

Dla Ryszarda Rynkowskiego strata żony to ogromny cios. Edyta przez lata była nie tylko jego partnerką, ale i podporą w trudnych momentach życia prywatnego i zawodowego. Ich relacja była pełna miłości i wzajemnego szacunku.  

