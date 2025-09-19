Tajemnice małżeństwa Ryszarda Rynkowskiego. Kim była jego pierwsza żona?

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-09-19 11:50

Ryszard Rynkowski to artysta, którego piosenki znają kolejne pokolenia Polaków. "Wypijmy za błędy", "Za młodzi na sen" czy "Szczęśliwej drogi już czas" na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Choć jego kariera pełna była sukcesów, życie prywatne nie zawsze układało się równie pomyślnie. Szczególne piętno odcisnęła na nim śmierć pierwszej żony, Hanny, która do dziś pozostaje w jego wspomnieniach jako jedna z największych miłości życia.

Ryszard Rynkowski urodził się w 1951 roku w Elblągu i od najmłodszych lat związany był z muzyką. Jako młody chłopak grał na fortepianie, a później rozpoczął studia nauczycielskie. Jego życie jednak odmieniło spotkanie Hanny, z którą wziął ślub w 1973 roku. Wokalista podkreślał, że to właśnie dzięki niej znalazł w sobie odwagę, by zawalczyć o karierę, o której tak marzył!

Kim była pierwsza żona Ryszarda Rynkowskiego?

Lata 70. były dla Ryszarda Rynkowskiego czasem intensywnych zmian. Przeprowadził się do Warszawy, współpracował z teatrami, a wkrótce potem stał się częścią grupy Vox. Zespół szturmem podbił scenę - koncerty, tłumy fanek, a także niekończące się wyjazdy. To właśnie wtedy, w 1978 roku, Rynkowski i jego żona Hanna powitali na świecie córkę Martę. Choć rodzina dawała mu szczęście, wokalista sam przyznawał, że nie potrafił pogodzić życia domowego z karierą. Alkohol, awantury i ciągła nieobecność w domu zaczęły odbijać się na relacjach. 

Prawdziwym dramatem okazała się jednak diagnoza z 1992 roku, gdy u Hanny wykryto raka piersi. Dla Rynkowskiego był to moment przełomowy. Natychmiast odstawił alkohol i całkowicie poświęcił się opiece nad żoną. Do końca wierzył, że chorobę uda się im wspólnie pokonać. W wywiadach po latach przyznawał, że najbardziej bolały go chwile, gdy musiał pożyczać sprzęt medyczny, a personel nie krył pesymizmu. Śmierć Hanny była dla niego ciosem, z którego długo się nie podnosił.

Został sam z 17-letnią córką. To ona stała się jego największym wsparciem i jednocześnie najważniejszą osobą w życiu. Przez blisko dekadę nie angażował się w żadne poważne związki, całą uwagę kierując na Martę. Dopiero w latach 2000 poznał Edytę - swoją fankę, która została jego drugą żoną. Początki tej relacji nie były łatwe, szczególnie dla córki, która nie akceptowała nowej partnerki ojca. Z czasem jednak udało się odbudować rodzinne więzi.

Nie żyje druga żona Ryszarda Rynkowskiego

Nie żyje Edyta Rynkowska, druga żona Ryszarda Rynkowskiego. Informacja o jej śmierci pojawiła się 18 września. Służby otrzymały zgłoszenie po godz. 15:30, a lekarz na miejscu stwierdził zgon. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich, jednak cały czas trwa śledztwo. Edyta i Ryszard poznali się po jednym z koncertów, a ich związek długo pozostawał tajemnicą. W 2006 roku wzięli ślub, dwa lata później urodził się ich syn. Ich miłość, mimo trudności i różnicy wieku, przetrwała wiele lat.

