Tajemnice małżeństwa Ryszarda Rynkowskiego. Kim była jego pierwsza żona?

Ryszard Rynkowski urodził się w 1951 roku w Elblągu i od najmłodszych lat związany był z muzyką. Jako młody chłopak grał na fortepianie, a później rozpoczął studia nauczycielskie. Jego życie jednak odmieniło spotkanie Hanny, z którą wziął ślub w 1973 roku. Wokalista podkreślał, że to właśnie dzięki niej znalazł w sobie odwagę, by zawalczyć o karierę, o której tak marzył!

Kim była pierwsza żona Ryszarda Rynkowskiego?

Lata 70. były dla Ryszarda Rynkowskiego czasem intensywnych zmian. Przeprowadził się do Warszawy, współpracował z teatrami, a wkrótce potem stał się częścią grupy Vox. Zespół szturmem podbił scenę - koncerty, tłumy fanek, a także niekończące się wyjazdy. To właśnie wtedy, w 1978 roku, Rynkowski i jego żona Hanna powitali na świecie córkę Martę. Choć rodzina dawała mu szczęście, wokalista sam przyznawał, że nie potrafił pogodzić życia domowego z karierą. Alkohol, awantury i ciągła nieobecność w domu zaczęły odbijać się na relacjach.

Prawdziwym dramatem okazała się jednak diagnoza z 1992 roku, gdy u Hanny wykryto raka piersi. Dla Rynkowskiego był to moment przełomowy. Natychmiast odstawił alkohol i całkowicie poświęcił się opiece nad żoną. Do końca wierzył, że chorobę uda się im wspólnie pokonać. W wywiadach po latach przyznawał, że najbardziej bolały go chwile, gdy musiał pożyczać sprzęt medyczny, a personel nie krył pesymizmu. Śmierć Hanny była dla niego ciosem, z którego długo się nie podnosił.

Został sam z 17-letnią córką. To ona stała się jego największym wsparciem i jednocześnie najważniejszą osobą w życiu. Przez blisko dekadę nie angażował się w żadne poważne związki, całą uwagę kierując na Martę. Dopiero w latach 2000 poznał Edytę - swoją fankę, która została jego drugą żoną. Początki tej relacji nie były łatwe, szczególnie dla córki, która nie akceptowała nowej partnerki ojca. Z czasem jednak udało się odbudować rodzinne więzi.

Nie żyje druga żona Ryszarda Rynkowskiego

Nie żyje Edyta Rynkowska, druga żona Ryszarda Rynkowskiego. Informacja o jej śmierci pojawiła się 18 września. Służby otrzymały zgłoszenie po godz. 15:30, a lekarz na miejscu stwierdził zgon. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich, jednak cały czas trwa śledztwo. Edyta i Ryszard poznali się po jednym z koncertów, a ich związek długo pozostawał tajemnicą. W 2006 roku wzięli ślub, dwa lata później urodził się ich syn. Ich miłość, mimo trudności i różnicy wieku, przetrwała wiele lat.

