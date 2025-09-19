Kulisy śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Mąż był z nią w mieszkaniu

W czwartek, 18 września, zmarła Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego, w wieku 52 lat.

Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu swojej matki w Brodnicy, w obecności męża. Wstępne ustalenia wykluczają udział osób trzecich w jej śmierci.

Ryszard Rynkowski i Edyta Rynkowska wzięli ślub w 2006 roku, a po długich staraniach doczekali się syna Rysia.

Edyta Rynkowska żoną słynnego wokalisty została w 2006 roku. Ryszard Rynkowski był już wówczas po poważnych przejściach - miał dorosłą córkę, a jego pierwsza żona - Hanna - zmarła po długiej chorobie w 1996 roku. Artysta - jak sam mówił - po jej śmierci - myślał, że już zawsze będzie wdowcem. Jednak trafiła mu się miłość w dojrzałym wieku. Edyta była fanką swojego przyszłego męża.

Podpisywałem, podpisywałem (płyty - red.), a w pewnej chwili podniosłem wzrok i zobaczyłem przed sobą piękną dziewczynę z ogromnymi oczami. To było olśnienie

- wspomniał Ryszard Rynkowski w rozmowie z "Vivą". Na pierwszą randkę umówili się w Krakowie. Piosenkarz przed tym spotkaniem był pełen obaw. - Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie - tłumaczył artysta. Gdy Ryszard Rynkowski brał ślub z Edytą miał już 55 lat. Ona - 33. Potem długo starali się o dziecko. W końcu się udało. Pomóc miała pielgrzymka do Lourdes.

Pojechaliśmy do Lourdes, do znajomych, i tam zanocowaliśmy. To był ten raz i następnego dnia Edycie kawa już tak nie smakowała jak wcześniej. Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli, co chce. Niewątpliwie Rysio począł się w Lourdes

- opowiadał wokalista.

Kulisy śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Zmarła w mieszkaniu matki. Mąż był na miejscu

Nagła śmierć Edyty Rynkowskiej była wielkim szokiem dla wszystkich. Brodnicka policja w czwartek, 18 września, dostała zgłoszenie o śmierci 52-latki. - Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji - mówił TVP Bydgoszcz oficer prasowy policji w Brodnicy młodszy aspirant Paweł Dominiak. Ze wstępnych ustaleń prokuratury - jak mówił informator bydgoskiego oddziału TVP - wynikać ma, że w śmierci Edyty Rynkowskiej wykluczono udział osób trzecich. Wiadomo już, że sekcja zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego odbędzie się w poniedziałek, 22 września. Nam udało się ustalić, że Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu swojej mamy. Ostatnio tam właśnie mieszkała wraz z mężem. Ryszard Rynkowski w chwili jej śmierci także tam przebywał. 17-letni syn znajdował się poza domem. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb żony artysty.

